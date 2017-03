By the Web

ENSOLEILLÉE La jeune femme trisomique va enfin pouvoir réaliser son rêve...

Elle va être la première personne en situation de handicap au monde à présenter le bulletin. - Facebook/ Mélanie peut le faire

Mélanie, jeune femme trisomique de 21 ans, va faire la pluie et le beau temps à la télévision. Grâce à une campagne qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, elle va réaliser son rêve.

« Je suis différente mais je peux faire plein de choses », se présente-t-elle sur sa page Facebook. Mélanie l’avait promis : si sa page récoltait 100.000 likes avant le 27 mars, elle présenterait la météo. La date limite est encore loin, et pourtant, la page Facebook a déjà été likée par 117.000 personnes.

Un handicap « vu à la TV »

Pour Mélanie, c’est un ticket doré vers son rêve d’enfant, qui se concrétise. Elle a vivement remercié tous ses soutiens.

Plus de 100 000 likes ! Je vous aime. <3 Et ce n’est que le début ! @ellepeutlefaire #melaniepeutlefaire pic.twitter.com/1Tt12mnvG7 — Mélanie (@ellepeutlefaire) March 1, 2017

BFMTV et France 2 ont proposé à la jeune femme de venir jouer les Evelyne Dhéliat dans un exercice où le physique des présentateurs est en général très scruté.

@ellepeutlefaire Bonjour Mélanie, nous aurons le plaisir de t'accueillir très prochainement dans la météo de #France2 ! #melaniepeutlefaire pic.twitter.com/3pdW4ViBVk — Antoine Boilley (@antoineboilley) March 1, 2017

Derrière cette initiative se trouve l’Unapei, une association qui représente et défend les intérêts des personnes handicapées. Ils connaissent bien la jeune fille et ont voulu l’aider à réaliser son projet.

Au-delà de Mélanie, avec cette campagne, leur but est de sensibiliser le grand public à la différence et de rendre le handicap visible au plus grand nombre.

A noter dans votre agenda : Mélanie donne rendez-vous aux téléspectateurs le 27 mars, pour un bulletin météo pas comme les autres !

