ETATS-UNIS Le président américain en a rajouté une couche sur la capitale française, vendredi, lors du forum conservateur CPAC...

Donald Trump s'exprime au forum conservateur CPAC, le 24 février 2017, dans le Maryland. - Shutterstock/SIPA

Il y a deux ans, il était monté sur cette même scène alors qu'il n'était pas encore candidat. Vendredi, c'est en tant que président que Donald Trump s'est adressé aux conservateurs américains, lors de la conférence CPAC. Il a renouvelé ses attaques contre la presse... et contre Paris.

«Regardez ce qui se passe en Suède. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Regardez ce qui se passe en France, à Nice et à Paris. J'ai un ami, un mec très important. Il adore Paris, le ville lumière. Pendant des années, chaque été, il allait à Paris avec sa famille. Je lui ai demandé: ''Alors Jim, comment est Paris?''. Il m'a répondu: ''Paris, je n'y vais plus, Paris n'est plus Paris''.»

“No matter the issue, Trump knows a guy” https://t.co/cIOonfB7Hy



Meet Jim, “a very, very substantial guy” who says Paris is no longer Paris pic.twitter.com/u2H7kiCbon — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) February 24, 2017

Donald Trump reste vague mais fait référence aux attentats, et sans doute au fantasme des fameuses «no go zones», remis au goût du jour dans les médias anglo-saxons ces dernières semaines après les violences urbaines en France et en Suède.

Anne Hidalgo répond avec Mickey

La maire de Paris a répondu à «Donald et son ami Jim», avec une photo aux côtés de Mickey. Elle enfonce le clou, chiffres à l'appui: «Les réservations de touristes américains à Paris en hausse de 30% par rapport à 2016».

À Donald et son ami Jim, depuis @LaTourEiffel nous célébrons l'attractivité de #Paris avec Mickey et Minnie. pic.twitter.com/unuRB1traY — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 24, 2017

Au 1er semestre 2017, les réservations de touristes américains à #Paris sont en hausse de 30% par rapport à 2016. #Donald&Jim❤️ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 24, 2017

Le Web américain, lui, a ironisé sur ce fameux Jim, «un mec très important» et surtout très inconnu, cité en exemple cinq minutes après une tirade contre les sources anonymes de la presse. «Il n'y a pas de source, il les invente», s'est énervé Trump. Le monde entier veut savoir: qui est ce fameux Jim?

"He's a very very substantial guy" - name your sources @realdonaldtrump. Who was that? #fakenews — Nicole Sandler (@nicolesandler) February 24, 2017

@zgoelman He did call him "Jim," so that narrows it down...we're looking for very, very substantial guys named JIm... — Justin Mitchell (@JstnMtchll) February 24, 2017

Trump: I have a friend who loves Paris... Name names! No anonymous sources! #CPAC2017 — LawBlarg‽ (@LawBlarg) February 24, 2017

