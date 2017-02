By the Web

RÉSEAUX SOCIAUX L’agence de communication Burson-Marsteller a publié une enquête sur la popularité des posts Facebook des hauts dirigeants de ce monde. Petit aperçu des posts les plus en vogues…

Le compte facebook de Barack Obama - Capture d'écran Facebook

Marie de Fournas

87 % des chefs d’États des 193 pays membres de l’ONU sont présents sur Facebook. Depuis 2007, le réseau social est devenu pour beaucoup, un lieu incontournable pour mener une carrière politique : un des moyens de communiquer et d’entretenir sa popularité auprès de ses électeurs potentiels. À tel point, qu’en 2016, les leaders mondiaux ont publié un total de 398.982 posts qui ont recueilli 772 millions d’interactions (commentaires, likes, partages, etc.). Certains ont eu plus de succès que d’autres. L’agence internationale de communication et de relations publique Burson-Marsteller a étudié quels posts avaient le mieux marché en 2016.

Mettre des photos toutes mimis de sa famille

Le post le plus populaire de 2016 est attribué à Barack Obama. L’ancien président des États-Unis a simplement publié une photo de sa famille (et de ses deux chiens) en souhaitant une joyeuse Pâques à ses followers. Résultat : 3,2 millions de réactions. Petit conseil, s’il y a des petits enfants c’est encore mieux. Les photos des familles royales d’Angleterre de Suède ou de Monaco sont ainsi très appréciées. Il est également possible de jouer la séquence émotion avec ses parents. Le Premier ministre indien Narendra Modi, a eu plus d’1,8 million de réactions sur une série de trois photos très touchantes avec sa maman de 100 ans.

Placer des selfies cool

Le selfie a plusieurs avantages. D’abord, il montre que le leader est dans l’air du temps. S’il utilise une perche c’est encore mieux. Un selfie sera très souvent reposté par les personnes qui se trouvent dessus, ce qui créera encore plus d’interactions. S’il s’agit d’une autre personnalité, un selfie prouve que le leader est populaire. Enfin, lorsqu’il se prend avec des inconnus, le chef d’États montre à quel point il reste proche du peuple. Une technique que manie à la perfection le président argentin Mauricio Macri.

Publier des phrases chocs en majuscule

Simple, rapide, efficace. Le message écrit en lettres capitales, comme si on le hurlait très fort derrière son ordinateur, fait toujours son petit effet. Par exemple, quand Donald Trump a gagné les élections américaines le 8 novembre 2016, il a publié : « TODAY WE MAKE AMERICA GREAT AGAIN ! » (AUJOURD’HUI NOUS ALLONS RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU !). Six mots pour 1,2 million de réactions. Un bon rendu pour ce slogan qu’il a scandé tout au long de sa campagne. Il s’agit d’ailleurs de son post le plus populaire.

Diffuser des vidéos rigolotes

Encore une fois c’est Obama qui a flairé la bonne idée. Le roi de Facebook a sur son mur le troisième post le plus populaire de l’année : une vidéo de Virginia McLaurin, 106 ans, à la Maison-Blanche, dansant avec Barack et Michèle. Le déhanché de la petite mamie et l’enthousiasme du couple ont enchanté les internautes. Encore un bon point.

Etre à fond derrière les sportifs de sa nation

Ici pas de règles bien précises. Le sport unit les peuples, l’important c’est seulement de s’y intéresser. Première possibilité, se montrer à un grand événement. Par exemple, la famille royale belge n’a pas manqué de publier sa venue en France à l’occasion de l’Euro 2016 pour soutenir les Diables Rouges. Deuxième option, simplement saluer la performance d’un sportif. L’image préférée sur le mur du gouvernement Sud Africain est celle du sprinter paralympique de 14 ans Ntando Mahlangu.

Bonus : changer son avatar Facebook

Que cela soit pour célébrer un événement mondial, saluer une nouvelle loi ou signifier un deuil national, il faut penser à changer sa photo de profil ou son bandeau Facebook. En 2016, le ministère des affaires étrangères a ainsi manifesté, via son bandeau, sa solidarité avec la Belgique et Nice, suite aux attentats. Ce bandeau s’est aussi adapté lors de l’EURO 2016 ou des journées du patrimoine.

Mots-clés :