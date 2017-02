By the Web

RÉSEAUX SOCIAUX Lancé sur le réseau Reddit, le concours de photoshop s'est développé sur Imgur puis Twitter...

Capture d'écran d'un photomontage posté sur Twitter. - @RememberObama

H.S.

En quelques heures, le mot-clé « #TinyTrump » (« Minuscule Trump »), s’est mué en phénomène viral sur les réseaux sociaux. Lancé jeudi soir sur le forum en ligne Reddit, le hashtag répertorie des dizaines de photographies officielles du président américain Donald Trump et de photomontages grimant le chef de l’Etat en personnage rétréci.

Sur Twitter, les internautes, essentiellement pro-Obama ou démocrates, s’échangent désormais les meilleures images et proposent des mises en scène particulièrement moqueuses. Si Trump n’a pas réagi à ce nouveau mème, il s’était fait l’écho d’une autre polémique le concernant lors de la campagne. Attaqué sur la taille de ses mains, réputées très petites, le candidat républicain avait rétorqué lors d’un débat télévisé entre prétendants à l’investiture : « Regardez ces mains. Sont-elles petites ? », avait-il déclaré à l’attention du public.

I think #tinyTrump is my favorite thing so far this year. pic.twitter.com/Fd9wQSlsXB — MJ Brady (@BuffaloMJ) February 17, 2017

#tinyTrump is the Enemy of The American People. pic.twitter.com/67Dk1WnTnA — Putin Hacks America (@PutinsLeaks) February 18, 2017

#TinyTrump is what twitter has needed pic.twitter.com/VeVqQOt0Sx — The New Left 🗽 (@RememberObama) February 18, 2017

