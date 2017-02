By the Web

RÉSEAUX SOCIAUX Des jeunes militants du NPA ont lancé un compte Facebook complètement décalé en l’honneur du (peut-être) futur candidat à la présidentielle, Philippe Poutou...

Le bandeau de la page facebook Fan 2 Philippe Poutou - Fan 2 Philippe Poutou

Marie de Fournas

Non non, ce n’est pas un compte parodique. Fin novembre, trois jeunes militants du NPA ont créé « pour se marrer », un compte Facebook pour le (possible) candidat du parti. Sur Fan 2 Philippe Poutou, on trouve des détournements d’images, des mèmes, des vidéos wtf et des messages du type « à 1.000 Like on demande à Philippe Poutou de twerker devant l’Élysée ». Le candidat occupe bien sûr à chaque fois le premier rôle des publications.

« C’est de l’autodérision et du second degré face à l’ultra-personnalisation de tous ces candidats qui se présentent comme les sauveurs de la France », explique Tarik, l’un des administrateurs de la page. Derrière ce compte, pas d’ambition politique « pour toucher les jeunes ou autres », explique le militant.

« On l’a fait pour rire après une soirée et finalement ça a pris de l’ampleur. Plus de 2.500 personnes ont déjà liké la page. Mais si ça permet de faire parler de Philippe Poutou et de renvoyer sur des questions politiques c’est bien », explique le jeune homme, choqué que son candidat ne puisse peut-être pas se présenter à l’élection présidentielle. Le représentant du NPA peine en effet à rassembler ses 500 signatures.

« Il vaut mieux en rire », lance Vincent Alauze qui « like chaque publication ». Cette initiative est un peu l’ovni de la grande course à l’Élysée. « Il y a un gros décalage avec les autres candidats comme Fillon et Le Pen qui sont très austères, chez qui on irait à reculons dîner un soir, et l’ouvrier proche du peuple qui a de l’humour », ajoute l’ouvrier et membre de la CGT chez Ford. D’ailleurs selon Tarik, « Philippe ça l’a fait rigoler de se voir en 2 Be 3 avec des abdos ».

