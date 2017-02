By the Web

Moins de deux jours. C’est le peu de temps qu’il aura fallu aux internautes pour s’emparer du clip de Marine Le Pen pour la présidentielle 2017, et le détourner.

La vidéo de deux minutes et trente secondes a été diffusée dimanche, en ouverture de la réunion publique d’une heure de la candidate du Front national, à Lyon. Elle montre Marine Le Pen, face à la mer, au sommet d’une falaise ou sur une plage, à la barre d’un bateau, feuilletant des photos de famille, ou encore lors de représentations publiques. Des images à l’esthétique proche des clips du groupe de rap PNL, ce qui n’a pas manqué d’inspirer les internautes.

Ce clip hagiographique, où Marine Le Pen se présente comme « une femme », une « mère de famille », une « avocate », « intensément, fièrement » et bien « évidemment » Française, a déjà été vu plus d’un million de fois sur Facebook, et 245.000 fois sur Twitter.

📢 Découvrez et partagez mon clip de campagne officiel ! #AuNomDuPeuple #Marine2017 pic.twitter.com/qew1ueoUar — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 5, 2017

