TROLLING Il y aura « quelques chips et des boissons » promettent les organisateurs de cet événement fictif…

Compte parodique proposant un pot de départ de François Fillon. - CAPTURE FACEBOOK

V.V.

Internet est décidément un monde merveilleux. Environ 13.000 personnes ont indiqué sur Facebook qu’elles participeraient au « pot de départ de François Fillon » organisé le vendredi 10 février entre 17h et 23h. Bien évidemment, l’événement fictif ne vise qu’à se moquer du candidat de la droite à la présidentielle, empêtré dans la polémique sur les emplois de son épouse, Penelope.

Combattif, ce dernier a demandé, mercredi, à ses troupes de « tenir quinze jours » et n’envisage pas de se retirer de la course à la présidentielle à moins qu’il ne soit mis en examen d’ici là. Pour autant, une bonne partie de l’opinion estime désormais qu’il n’a plus d’autre choix que de jeter l’éponge, d’où l’organisation de ce « pot de départ ».

900.000 emojis crottes sur sa page Facebook

Malicieux, les organisateurs indiquent qu’il y aura « quelques chips et des boissons » pour célébrer son départ, envisageant même de « projeter sur un écran géant » les travaux effectués par Penelope en tant qu’assistante parlementaire. Ils n’hésitent pas non plus à solliciter l’avis des internautes quant aux cadeaux de départ qui pourraient être offerts à François Fillon, « tondeuse à sourcils ou autre… »

Les petits malins ne s’arrêtent pas là. En marge de l’organisation de cette « fête » qui n’aura donc jamais lieu, ils invitent tous les internautes à participer à une opération aussi élégante que réelle : inonder la vraie page Facebook de François Fillon d’émojis en forme de crotte. En hommage aux 900.000 euros qu’aurait perçus Penelope Fillon au fil des années, ils visent la publication de 900.000 crottes sur la page Facebook du candidat de la droite. De quoi élever le débat…

Un emoji à tête de crotte ou «poop emoji». - EMOJI

