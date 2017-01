High-Tech

VIDEOS L’application mobile, qui permettait de faire des vidéos de six secondes, ferme ce mardi soir...

Fabrice Pouliquen

Vous n’avez plus que jusqu’à ce mardi soir, minuit, pour sauver vos archives sur Vine. L’application Web, qui permet de réaliser de courtes vidéos de six secondes et de les faire tourner en boucle sur la plateforme, tire le rideau ce 17 janvier à minuit. Ainsi en a décidé Twitter, qui avait racheté l’application en octobre 2012.

Quelques heures pour « sauver le plus de trucs possible »

Sur les réseaux sociaux, la mort de Vine passe quasi inaperçue. Il faut dire que Twitter en avait déjà fait l’annonce le 26 octobre dernier. Il n’y a du coup ce mardi que quelques internautes pour lancer un appel à « sauver le plus de trucs possible ».

Ca y est, #Vine ferme aujourd'hui. SAUVONS LE PLUS DE TRUCS POSSIBLES LES GARS. https://t.co/yeR3EX8zwz — Marine Benoit (@marin_eben) January 17, 2017

En trois années d’existence, avec un climax atteint en avril 2013 (il s’agissait alors de l’application la plus téléchargée sur l’App Store), Vine a saisi quelques pépites, moments hilarants ou émouvants.

>> Les 10 Vines les plus vus de l’histoire

Vous avez aussi peut-être, oubliées sur votre compte, des vidéos qui valent le coup d’être sauvées. Pour sauvegarder ces vidéos, vous pouvez choisir entre deux solutions, rapporte Numerama. La première est de lancer l’application Vine sur votre smartphone (disponible sur iOS et Android) et de choisir l’option « Save videos » qui apparaît en page d’accueil.

Vine deviendra Vine Camera

La deuxième solution, si vous voulez non seulement conserver les vidéos mais aussi les commentaires associés, vous fait passer par le site Internet Vine.co. Là encore, un onglet « Download your Vines » est bien en évidence sur la page d’accueil. En lançant la demande, le réseau vous enverra un mail avec un lien pour télécharger toute votre archive.

>> Lire aussi: Vine, c'était six secondes de magie

A compter de mercredi, l’application mobile Vine deviendra Vine Camera. Cette appli vous permettra toujours de créer des vidéos en format court et que vous pourrez ensuite poster… sur Twitter.

