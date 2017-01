By the Web

ETATS-UNIS Sur Twitter, certains internautes ont fait le rapprochement entre le sceau du président de la chambre des représentants américain, Paul Ryan, et un symbole nazi…

Le président de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan, 19 juillet 2016 à Cleveland, aux Etats-Unis - JIM WATSON AFP

Depuis l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche aux Etats-Unis, militants Démocrates et partisans Républicains passent leur temps à s’écharper sur le réseau social Twitter. Ce vendredi, Paul Ryan, réélu début janvier « Speaker de la Chambre des représentants », l’équivalent du président de l’Assemblée nationale en France, a fait l’objet d’attaques concernant le logo figurant sur son site internet.

Paul Ryan is finally at peace with his inner Adolf. pic.twitter.com/X7Vzw7MzAb — ObamaOutAndMeToo (@theonlyadult) January 6, 2017

Paul Ryan's new logo reminds me of something but I just can't place it... (yes, this is really his logo) pic.twitter.com/gpSW4SmQwP — Walker Schiff (@walkerschiff) January 6, 2017

Paul Ryan's official logo vs. the Parteiadler, official emblem of the Nazi party. pic.twitter.com/2GOTUonFsu — Seth Abramovitch (@SethAbramovitch) January 6, 2017

Plusieurs internautes ont comparé l’aigle figurant sur le logo de l’ex-colistier de Mitt Romney à celui utilisé par les nazis sur les armoiries du IIIe Reich. Une insinuation notamment portée par Kenneth Pennington, ex-directeur en charge du digital dans la campagne du sénateur Bernie Sanders. Or comme le souligne le site américain Buzzfeed, une simple recherche sur le moteur de recherche Google permettait de mettre en doute ces accusations.

Le logo de Ryan serait en réalité une référence à l’aigle figurant sur le sceau du président de la chambre des représentants et sur la masse exposée dans la Chambre des représentants, créée en 1841. L’aigle qui déploie ses ailes au-dessus d’un globe terrestre symboliserait « l’autorité » exercée par l’assemblée. D’autres internautes ont relevé que son prédécesseur, également républicain, John Boehner, disposait d’un logo similaire sans que cela ne soulève la moindre interrogation à l’époque.

Omg people its not a Nazi logo it's the ceremonial mace of the House of Representatives. Stop wishing Paul Ryan just outed himself as a Nazi pic.twitter.com/QLTKw37P59 — Austin Frank (@austinfrank) January 7, 2017

i mean really. it's this. stop being dumb. pic.twitter.com/Ndv2s6y2Ho — Kate Nocera (@KateNocera) January 6, 2017

Just send this image to any idiot in your timeline complaining about speaker ryan's logo pic.twitter.com/BRdi7D4R6D — Zach Hanover (@zhanover) January 6, 2017

It's the U.S. House of Representatives mace, folks. pic.twitter.com/s3TqRqn62D — Matt Ford (@fordm) January 6, 2017

D’autres se sont contentés de tourner en dérision ces accusations en précisant qu’un aigle était également utilisé sur les logos des Marines américains ou de l’équipe de basket d’Atlanta.

Something VERY FISHY about the Marine Corps logo pic.twitter.com/uBvF4g6oYT — Ian Boudreau (@iboudreau) January 6, 2017

Yeah, this is not wise, Speaker Ryan. pic.twitter.com/bNP8ijky1k — Joe Perticone (@JoePerticone) January 6, 2017

Contactée par Buzzfeed, la porte-parole de Paul Ryan, Ashlee Strong, a tenu à désamorcer la polémique : « C’est sur le sceptre de la Chambre des représentants et cela depuis 1841. C’est à cause de ce manque basique de connaissance que des rumeurs ou de fausses informations peuvent se répandre ».

