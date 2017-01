P.B.

C’est la troisième personne la plus puissante des Etats-Unis, la seconde dans la ligne de succession après le vice-président. Mardi, le républicain Paul Ryan a été réélu Speaker de la Chambre des représentants, l’équivalent du président de l’Assemblée nationale en France.

>> A lire aussi : Cinq choses à savoir sur Paul Ryan

La victoire de Ryan n’est pas une surprise. Sans adversaire côté républicain, il a battu la démocrate Nancy Pelosi par 239 voix contre 189, profitant de la nette majorité de son parti à la Chambre. Colistier de Mitt Romney en 2012, il avait été élu Speaker en octobre 2015 après la fronde de certains élus conservateurs contre John Boehner.

Pendant la campagne, Ryan, 46 ans, a soutenu Donald Trump du bout des lèvres. Il l’a souvent rappelé à l’ordre, notamment après ses critiques contre le juge d’origine mexicain Gonzalo Curiel et ses propos vulgaires sur les femmes. Le candidat lui a rendu la pareille, lançant sur Twitter : « Paul Ryan devrait passer plus de temps à équilibrer le budget, l’emploi et l’immigration illégale et ne pas perdre de temps en combattant le nominé républicain. »

Paul Ryan should spend more time on balancing the budget, jobs and illegal immigration and not waste his time on fighting Republican nominee