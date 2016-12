By the Web

ETATS-UNIS Partagée 66.000 fois, une vidéo montrant deux petites filles pleurer en entendant la voix de leur défunt grand-père sortir de leurs cadeaux de Noël a ému les internautes…

Deux fillettes ont ému le web en pleurant après avoir reçu des ours en peluche avec la voix de leur grand-père décédé - E. M. Welch/REX/REX/SIPA

Marie Lombard

Et le prix du pire (ou du meilleur, tout dépend) cadeau de Noël est attribué à la famille Jimenez. Ce dimanche, Jennifer Ramos, une ado de 16 ans, a filmé ses deux petites sœurs ouvrant leurs cadeaux de Noël offerts par leur tante. Dans les boîtes, deux ours en peluche. Ravies, les fillettes serrent leur cadeau dans leur bras.

Mais les ours en question ne sont pas de simples peluches. A l’intérieur, comme l’a raconté Jennifer Ramos à Buzzfeed, se trouve un petit haut-parleur sur lequel est enregistrée la voix de leur grand-père, extraite d’une vidéo qu’il avait tournée avec les deux enfants. En entendant la voix de leur papi décédé d’un accident cardiovasculaire lors du vol de sa voiture en septembre 2015 à Oklahoma City, les deux petites fondent en larme.

Jennifer Ramos a immédiatement publié la vidéo sur Twitter : « Donc mon grand-père est mort dans des circonstances tragiques l’année dernière et là ma tante a offert à mes sœurs un ours en peluche avec un enregistrement de sa voix », commente-t-elle.

Mais elle ne pensait certainement pas que sa vidéo serait tant relayée sur Internet. Le tweet de la jeune fille a en effet été partagé à ce jour 66.000 fois. Les internautes vont même parfois jusqu’à filmer leur réaction au visionnage de la vidéo. Pour la plupart et sans surprise, ils se mettent eux aussi à pleurer. Les autres se partagent entre incompréhension face à ce cadeau assez morbide, et ravissement devant ce présent émouvant. Ce lundi, une pétition a également été lancée pour que Jennifer Ramos soit invitée sur le plateau de l’animatrice Ellen DeGeneres.

Une mort tragique

Leur grand-père a été la victime de Adrian Walker et Quantray Burton, deux bandits qui ont multiplié les vols de véhicules dans les stations de lavage du sud d’Oklahoma City en septembre 2015. Selon le média local NewsOk, ils auraient commis plus de six vols en deux semaines, tabassant systématiquement les propriétaires des voitures au passage. Avec la mort du grand-père des deux petites-filles, une plainte pour homicide est venue s’ajouter aux six premières. Les deux malfaiteurs sont à présent derrière les barreaux dans la prison d’Oklahoma City.

