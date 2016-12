By the Web

VIRAL Après plus de deux ans d’attente, le jeune Michael Brown a été adopté par sa famille d’accueil. Sa joie a fait le bonheur d’Internet…

La photo de Michael Brown a été retweetée plus de 56.000 fois. - Twitter/@daaebrown

P.F.

Certaines photos font plaisir à voir. C’est le cas de celle de Michael Brown. Ce jeune garçon de 3 ans a été adopté après avoir passé 832 jours en famille d’accueil, près de Phoenix dans l'Arizona.

Sur une photo prise juste après son adoption Michael lève le poing en tenant d’autre part un panneau sur lequel il est inscrit: « Certaines choses valent le coup d’attendre, après 832 jours en famille d’accueil, aujourd’hui, j’ai été adopté ». La photo a littéralement fait craquer Internet. Sur Twitter, elle a été partagée plus de 56.000 fois et likée à plus de 140.000 reprises depuis sa publication jeudi 22 décembre.

D’autres images ont été postées par sa sœur adoptive Dezhianna Brown. On voit notamment le petit garçon avec ses sœurs mais aussi une photo de famille sur laquelle Michael se trouve sur les genoux du juge qui a accordé son adoption à la famille Brown. Celle-ci avait la garde du petit garçon depuis février 2015.

>> A lire aussi : Grâce à Twitter, une marque relance la production d'une tasse spécialement pour un enfant autiste

Interrogée par le site Buzzfeed, Dezhianna a expliqué que Michael avait déjà séjourné dans deux familles d’accueil avant de rejoindre la leur. D’après elle, le jeune garçon a beaucoup changé depuis son arrivée chez les Brown. « Il est beaucoup plus avenant maintenant et l’on peut voir apparaître sa véritable personnalité » a-t-elle déclaré.

« Je ne suis pas certaine qu’il comprenne réellement ce qu’être adopté signifie, poursuit Dezhianna. Il sait juste qu’il a été adopté ». Coïncidence ou pas, le nom de famille de Michael était déjà Brown avant qu’il ne soit adopté par sa nouvelle famille, comme une évidence.

Mots-clés :