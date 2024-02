Quel est le meilleur fromage au monde en 2024 ?

Le Salon de l’Agriculture 2024 a débuté ce samedi 24 février avec un retard d’une heure et demie en raison de l’irruption d’agriculteurs protestant contre Emmanuel Macron. Malgré ces tensions, plusieurs milliers de Français ont afflué pour découvrir les produits emblématiques de nos régions, dont le fromage récemment désigné comme le « meilleur du monde ».

Des rendez-vous nationaux qui élisent les meilleurs fromages du monde

Deux événements d’importance consacrent les producteurs de fromage. Le Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, organisé tous les deux ans, a décerné son dernier prix en 2023. Le prochain rendez-vous est fixé aux 14, 15 et 16 septembre 2025 à Tours. Depuis plus de dix ans, cet événement s’est affirmé comme le point de convergence majeur pour les professionnels des filières fromagère et laitière. Affineurs, laitiers, distributeurs, fabricants d’équipements, chefs cuisiniers se donneront rendez-vous l’année prochaine pour célébrer la 7e édition de ce salon, dédié à la mise en valeur des savoir-faire dans le domaine du fromage et des produits laitiers.

Lyon, véritable capitale de la gastronomie française, abrite un autre rendez-vous d’envergure : le Concours International. Ce dernier évalue des milliers de produits en provenance de plusieurs pays, récompensant ainsi les meilleurs vins, bières, spiritueux, mais également les meilleurs fromages et produits laitiers. En 2023, le concours a eu l’occasion de déguster pas moins de 10 275 échantillons, issus de 48 pays différents.

Un Époisses élu « meilleur fromage du monde »

En septembre dernier, au cœur de la 6ᵉ édition du Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, 1 600 produits ont rivalisé pour la reconnaissance suprême. « Présentation, coupe, texture, arômes, goût… Chaque produit a été minutieusement scruté, goûté et noté par un jury de près de 250 professionnels internationaux », a écrit, dans un communiqué, l’organisateur du concours. La fromagerie Berthaut localisée dans le village d’Époisses (Côte-d’Or) avait manqué le titre de peu en 2021. Sa victoire en 2023 a ainsi suscité l’émotion et la fierté parmi ses soixante salariés, lorsque le verdict est tombé. Cette consécration est d’autant plus précieuse que le concours rassemblait cinquante pays.

L’Époisses, à la fois AOC et AOP, est produit principalement dans une partie du département, avec des productions plus marginales dans l’Yonne et la Haute-Marne. Inventé au XVIᵉ siècle par des moines cisterciens établis dans le village d’Époisses, il avait été surnommé « roi des fromages » par le gastronome Brillat-Savarin.

« C’est vrai que l’on n’a pas un travail facile, il y a beaucoup de difficultés. C’est un fromage qui est trop fragile pour être lavé en machine, donc on le fait à la main », a expliqué Julien Masson, responsable affinage et conditionnement de la fromagerie Berthaut, à TF1. « Ça fait plaisir, on sait que la filière ne va pas se casser la gueule demain et la banque aussi est contente », s’est réjoui Pierre-Olivier Cartier, éleveur à Semur-en-Auxois (Côte-d’Or). Les vaches qu’il élève, nourries à l’herbe, fournissent le lait pour la fabrication de ce fromage.

Le nord de la France à l’honneur

Le 24 novembre dernier, à la Cité Internationale, s’est déroulée la 4ᵉ édition du concours international 2024, couronnant le Maroilles AOP Gros de la fromagerie Lesire & Roger. Ce fromage imposant, pesant 750 g et affiné avec soin entre 30 jours et 3 mois, a su séduire les juges parmi plus de 1 700 produits concurrents venant de 17 pays. Cette victoire vient s’ajouter aux multiples distinctions de la fromagerie Lesire & Roger, fondée en 1923, renforçant ainsi son prestige dans le domaine fromager. Le Maroilles, déjà honoré à Paris lors du Concours général agricole, confirme son statut exceptionnel.

L’histoire de la fromagerie Lesire & Roger est ainsi jalonnée de succès, dont la récente consécration ne fait qu’ajouter à sa renommée. Son site Internet rappelle avec fierté sa médaille d’or remportée à Lyon lors du concours international 2023, mettant en avant son Rollot.

Quels fromages plébiscités dans le monde ?

Les saveurs en compétition à Lyon ont transcendé les frontières, offrant un hommage mondial aux fromages. Parmi les champions, le Pecorino Cacio Pepe de Flli Petrucci SRL a été sacré maître incontesté des délices italiens. De son côté, le Cheddar Seriously Extra Mature de l’enseigne Fromages et Terroirs a brillamment décroché le titre du meilleur fromage britannique.

Un autre classement mondial, quant à lui, a effacé les fromages français de sa liste. Le site bulgare Taste Atlas, fondé en 2015, recense régulièrement les plats traditionnels de nombreux pays à travers le monde. La première place revient au Parmigiano Reggiano, suivi du Gorgonzola Piccante et de la Burrata. L’Italie domine largement le top 10, à l’exception de l’Oaxaca mexicain et du Queijo Serra da Estrela portugais. Quant à la France, son meilleur fromage, le Reblochon, se classe 13e, juste devant le Comté, son voisin savoyard.

Le classement a provoqué une vague de réactions. Repris en masse sur les réseaux sociaux, il a profondément surpris de nombreux Français, attachés à leurs fromages. À noter que ces résultats sont tirés des évaluations des utilisateurs du site Taste Atlas, qui semblent moins apprécier la gastronomie française. Ils avaient notamment jugé notre cuisine moins bonne que celle des États-Unis. Chacun ses goûts…