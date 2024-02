Une vie à manger du faux-mage végan mérite-t-elle d’être vécue ?

Et si le fromage venait à disparaître ? Pire, si la catastrophe environnementale nous imposait d’arrêter le fromage pour tenter de sauver le monde. Rappelons que selon une étude du réseau Action Climat et de la Société française de nutrition publiée ce mardi, réduire de moitié la consommation actuelle de viande en France, pour tomber à 450 grammes maximum par semaine, permettrait d’atteindre les objectifs climatiques fixés pour le pays.

Le fromage est aussi visé. Les diètes suggérées par l’étude comprennent « davantage de fruits et légumes, de légumineuses, de fruits à coque et de produits céréaliers complets qu’aujourd’hui, avec une consommation modérée d’œufs et de produits laitiers, et une forte diminution des produits gras, sucrés et/ou salés », note l’AFP.

En parallèle, un article du Parisien explique que le camembert et le brie sont menacés de disparition. Le champignon utilisé par les producteurs de ces fromages ne peut plus se reproduire. Ça sent mauvais pour le fromage (sans mauvais jeu de mots).