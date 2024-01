Depuis l’arrivée des applications comme Yuka, on a pris l’habitude de scanner les compositions de nos produits, et évidemment les soins beauté y passent. Coup dur, pour les cosmétiques dits chimiques qui paient le prix fort avec de mauvaises notes sur ces plateformes, au profit des produits dits naturels qui, eux, ne cessent d’augmenter leur capital sympathie. La raison ? Ils sont considérés comme plus efficaces et moins dangereux. Mais cette conclusion, n’est pas aussi simple. À 20 Minutes, Audrey alias Dermato Drey, dermatologue et auteure du livre, Faire la paix avec sa peau, a expliqué pourquoi.

« Les produits naturels ne sont pas forcément meilleurs pour la peau »

Le raccourci paraît évident, et pourtant, produit naturel n’équivaut pas systématiquement à produit plus sain, plus sûr, ou plus efficace. C’est en effet ce qu’affirme la dermatologue : « Les produits d’origine naturelle ne sont pas forcément meilleurs pour la peau ». Ce qui compte, ce n’est pas tant la provenance de l’ingrédient mais plutôt l’efficacité des actifs au niveau biologique sur les cellules. « A partir du moment où c’est un ingrédient qui n'appartient pas au corps humain , la peau va le reconnaître comme étranger », explique la dermatologue.

En ce sens, un produit dit chimique (même si le mot fait peur) n’est pas « plus dangereux », affirme la professionnelle. Ce terme est surtout employé à cause du processus de fabrication. En effet, un produit chimique est issu de la chimie (ingrédients de synthèse). Quant au produit naturel, il va être issu de ressources naturelles (origines végétales, minérales ou animales). Ce qui ne l’empêchera pas non plus d’être chimiquement modifié afin d’être plus stable ou mieux conservé par exemple.

« En fait, naturel ne veut pas dire sans danger, ni utilisable sans précaution », insiste la docteure. « Il y a autant d’effets secondaires avec les produits naturels que les produits chimiques », souligne-t-elle. A titre d'exemple, les huiles essentielles qui sont des produits totalement naturels peuvent être à l'origine d'importantes réactions allergiques.

« Il n’y en aura pas un plus efficace que l’autre »

Lequel est le plus efficace ? Joker ! « Il n’y en aura pas un plus efficace que l’autre », affirme le médecin, qui explique que c’est surtout une question de « préférence ». Pour qu’un produit soit efficace sur la peau, tout dépend de la pertinence des actifs en fonction de la problématique traitée, mais aussi des tests d’efficacité et de tolérance qui seront réalisés.

Pour mieux faire son choix la dermatologue recommande surtout de réduire la quantité de cosmétiques qu’on utilise. Dans le but de minimiser les interactions entre les différents produits afin de « moins consommer » et « moins polluer ». De privilégier les listes d’ingrédients plutôt courtes. Et éviter les recettes Do-it-yourself, vendues comme étant « parfaitement sûres ». On peut « aggraver des problèmes de peaux » avec certaines recettes « irritantes », prévient la dermatologue qui cite notamment le jus de citron pour les taches brunes ou encore le dentifrice pour traiter ses boutons.