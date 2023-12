A Lodève, on fabrique des tapis pour les plus hauts sommets de l’Etat

A Lodève (Hérault), l’impasse des Liciers n’a l’air de rien, comme ça. Une rue étroite, sans fard, qui mène au pied des montagnes. Pourtant, c’est ici, au numéro 1, que sont conçus les plus beaux tapis de la République, ceux habillent les halls et les bureaux de l’Elysée, des ministères ou des ambassades. C’est ici, à la Savonnerie de Lodève, qu’un camion du Mobilier national est venu chercher le magistral tapis, commandé par Brigitte Macron, pour la bibliothèque du palais présidentiel : Terre, une œuvre textile de 3,5 m sur 3,50 m, bleue électrique, noire et blanche, montrant des lunes gravitant autour de notre planète.

C’est le tout dernier tapis que les artistes de la Savonnerie de Lodève, annexe de la manufacture des Gobelins, ont livré à l’Etat. Cette pièce unique est estimée à environ 300.000 euros. Mais non, ne cassez pas votre PEL, il n’est pas question que cette prestigieuse usine décore la chambre du petit dernier : à la Savonnerie, il n’y a que l’Etat qui peut passer commande. « La Savonnerie de Lodève a été créée en 1964, juste après la Guerre d’Algérie, alors que des familles harkis avaient été accueillies sur le Lodévois », confie à 20 Minutes Jean-Marc Sauvier, son directeur. Les Algériennes, dont la plupart fabriquaient des tapis, de l’autre côté de la Méditerranée, ne tardent pas à mettre leur savoir-faire au profit d’un petit atelier, installé dans des baraquements militaires, à Lodève.

L’atelier de fortune des licières algériennes raccordée au Mobilier national

Rapidement, André Malraux, qui était alors ministre d’État chargé des Affaires culturelles, décide d’offrir un peu de plus de reconnaissance à ces formidables licières, en raccordant leur usine de fortune à la direction du Mobilier national. Des techniciens parisiens rejoignent alors, dans le Midi, les artisanes algériennes. Ils formeront, ensemble, la seule annexe dédiée à la tapisserie des Gobelins, imaginée par Louis XIV il y a quatre siècles pour éviter de devoir acheter des tapis à l’étranger. La Savonnerie de Lodève est née.

Mais il faudra attendre « le début des années 2000 pour que la qualité du travail des licières de Lodève soit reconnue au même niveau que celui des licières de Paris. A partir de 2004, la lettre "L" de Lodève est adjointe au "S" au monogramme de la Savonnerie apposé au bas des tissages », raconte le journaliste Josselyn Guillarmou, qui a rédigé un long article sur la manufacture lodévoise, dans la revue Hommes & Migrations.

« La fabrication peut durer d’un an et demi, jusqu’à sept ans »

A la Savonnerie de Lodève, depuis bientôt soixante ans, les techniques n’ont pas beaucoup évolué. L’atelier perpétue la tradition du tissage à la main, grâce à d’impressionnants métiers à tisser, qu’il est possible d’approcher à l’occasion des visites guidées organisées régulièrement au sein de cet établissement prestigieux*. « La fabrication peut durer d’un an et demi, jusqu’à sept ans, confie Jean-Marc Sauvier. Le dernier tapis [Terre] a nécessité 1.000 heures de travail, environ trois ans. Ce sont des tapis qui peuvent être conservés 200 ou 300 ans, sans problème. »

Aujourd’hui, il y a cinq tapis fabriqués à Lodève, à l’Elysée. Les autres sont conservés à l’abri, dans le garde-meubles de l’Etat. Et de temps en temps, quand un nouveau président est élu, ou quand un nouveau ministre est désigné, de nouvelles commandes sont faites à la Savonnerie, en accord avec les inspecteurs du Mobilier national.

