Après treize mois de restauration, il est de retour. Le fossile du mammouth de Durfort, l’un des plus grands spécimens au monde et également l’un des mieux conservés, trône de nouveau en guest star au premier étage du muséum national d’histoire naturelle, à Paris. Lui devant et les autres fossiles derrière (y compris le diplodocus), ce cousin éloigné des éléphants actuels avait quitté la galerie de paléontologie et d’anatomie comparée pour se refaire une beauté.

En 2020, le muséum avait lancé une campagne de financement participative à hauteur de 400.00 euros pour le rénover. « Sa restauration, comme celle d’un vieil appartement, a réservé des surprises », sourit Bruno David, le président du muséum. Au fil des années, des raccommodages divers et variés avaient servi de cache-misère. Et, si certains artifices, comme des côtes en bois de belle facture, ont été conservés, d’autres, plus ou moins heureux, ont été remplacés.

« Les ouvriers d’un chantier avaient jeté la défense en la prenant pour un vieux tuyau »

Vivant à une période comprise entre 800.000 et 1,2 million d’années, ce mammouth méridional est mort jeune, selon les spécialistes, autour de l’âge de 25 ans, quand les plus veux des spécimens pouvaient vivre trois fois plus longtemps. Il s’est sans doute envasé dans les marais qui formaient, alors, le paysage du Gard actuel, ce qui a permis son état de conservation exceptionnelle… et sa découverte totalement fortuite.

« Ce sont deux amis, en calèche, qui ont découvert ce mammouth, en 1869 », explique Bernard de Fréminville, un historien local, dans son ouvrage consacré au mammouth en 2008 (aux éditions La Porte des mots). Deux érudits qui ont, peut-être, sauvé par hasard ce trésor. Paul Cazalis de Fondouce, ingénieur des écoles centrales, et Jules Ollier de Marichard, archéologue et inspecteur des Monuments historiques, s’étaient rendus à Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, dans le Gard, pour explorer une grotte. A leur grande surprise, ils avaient alors découvert sur le chemin, ce qu’ils pensaient d’abord être « une défense d’éléphant au milieu de remblais, que les ouvriers d’un chantier avaient pris pour un vieux tuyau ». Avant de poursuivre leurs fouilles et de découvrir cet incroyable squelette.

Trois ans à l’air libre avant de rejoindre le muséum

Mais, entre les pluies torrentielles, la guerre contre l’Allemagne en 1870 et les coûts d’excavation, le chantier s’est arrêté quasiment pendant trois ans durant et les ossements laissés à l’air libre. Jusqu’au rachat par le muséum d’histoire naturelle en 1872, son voyage dans 33 caisses et enfin son assemblage et son exposition en 1898.

Dans ce village du piémont cévenol, qui a gardé toute son authenticité, les habitants ont quasiment tous des anecdotes, transmises de génération en génération sur « leur » mammouth. Pourtant, si la mairie est bien située au 35, route du mammouth, et le bar-snack s’appelle, dans un clin d’œil, Le repaire du mammouth, on ne trouve bizarrement pas de référence visible sur le site de la mairie, ou celui de l’office de tourisme du Piémont cévenol, du plus célèbre habitant de la commune. Un oubli, peut-être bientôt comblé dans ce village de 750 âmes où le maire, Robert Condomines, souhaite « créer un musée ou un parcours découverte à Durfort qui rappellerait l’histoire du mammouth et ses fouilles ». Un spécimen qui trône de nouveau en maître de l’un des plus prestigieux muséums d’histoire naturelle du monde, à 760 kilomètres de là…