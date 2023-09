Chaque année, quand les étudiants retrouvent les bancs des amphithéâtres, c’est la même file d’attente, à peine croyable, qui traverse la grande place, à Montpellier (Hérault). Une foule de jeunes gens se pressent, à la nuit tombée, tous impatients de gagner leurs strapontins… à l’Opéra Comédie. « Il y a, à chaque fois, la queue jusqu’à l’office de tourisme ! », se réjouit Valérie Chevalier, la directrice de l’Opéra et de l’Orchestre national de Montpellier. A l’automne, depuis des années, la prestigieuse institution organise en effet un concert gratuit pour les étudiants. Et c’est, à chaque fois, un succès fou.

Pour ce grand théâtre à l’italienne, qui ne s’accorde aucun entracte pour s’ouvrir à tous les spectateurs, ce show symphonique un peu spécial est un moyen parfait pour rajeunir son public. Arthur y était, l’année dernière. « C’était la première fois que j’allais à ce concert, et ma première à l’opéra, confie cet étudiant en physique-chimie. J’y étais simplement allé avant pour visiter le bâtiment. J’avais vraiment apprécié ce concert, et j’y retournerai avec plaisir ! Les étudiants jouaient le jeu, et les retours de mes amis avaient été très positifs. » Ce soir-là, l’un des spectateurs a même eu l’honneur de prendre la place du chef d’orchestre, et de mener les musiciens à la baguette, pendant quelques minutes. Ce concert à guichets fermés a donné envie à Arthur, comme à d’autres, de mettre le nez dans le programme de l’opéra, pour, peut-être, aller voir un autre spectacle. Pari réussi.

La file d'attente pour le concert gratuit pour les étudiants, en 2022, sur la place de la Comédie. - Opéra Orchestre national Montpellier

« On s’emploie à faire tomber les clichés ancrés dans l’esprit des jeunes »

« On essaie de casser les codes un peu vieillots que les jeunes peuvent avoir de l’opéra, on essaie de proposer quelque chose de plus interactif », confie Alyssa Leroy, alternante à l’Opéra de Montpellier. Cette jeune recrue de l’équipe de communication de l’institution connaît parfaitement bien cette thématique : elle a écrit un mémoire sur les moyens à mettre en œuvre pour attirer les jeunes à l’opéra. « On s’emploie à faire tomber les clichés qui sont bien ancrés dans l’esprit des jeunes, pour qu’ils se disent qu’aller à l’opéra, c’est finalement aussi bien que d’aller au cinéma », poursuit-elle. Et, surtout, les convaincre qu’il ne sert à rien de mettre un smoking en queue-de-pie, pour franchir les portes de l’Opéra Comédie. « On leur dit toujours "Venez comme vous êtes !" », sourit Alyssa Leroy.

Aller à l’opéra, « c’est un peu intimidant, c’est moins entraînant qu’un concert à la Sud de France Arena ou un match de football à la Mosson, reconnaît Arthur. Ce n’est pas forcément l’endroit où on a l’habitude de voir des jeunes ! » Et pourtant : à l’Opéra Comédie, à Montpellier, les rangs sont loin d’être grisonnants. Le concert étudiant, à chaque rentrée, n’est d’ailleurs pas la seule action que met en place l’institution, pour tenter de séduire les plus jeunes. La programmation, elle aussi, y contribue.

Rap, DJ et Halloween au programme cette saison

Si les œuvres de Mozart, Offenbach, Beethoven, Schubert et Puccini sont bien au rendez-vous, cette saison, d’autres dates sortent un peu de l’ordinaire. Du 21 au 31 octobre (de 15 heures à 22 heures), la salle Molière sera, par exemple, le théâtre d’un escape game, qui confrontera les participants à d’étranges événements, survenus lors des derniers préparatifs d’une exposition sur le compositeur italien Vincenzo Volta. Le 31 octobre, l’Opéra Comédie fêtera (carrément !) Halloween, avec une décoration macabre et des tas de performances flippantes. Le 2 décembre (20 heures), le rappeur Youssoupha proposera sur la scène de l’opéra une performance mêlant hip-hop, gospel et musique classique. Et le 3 février, la DJ Barbara Butch transformera le Grand foyer en dance floor.

Sans compter les ciné-concerts. Ou le grand retour du théâtre, cette année, qui devrait, lui aussi, contribuer à convaincre les plus jeunes qu’aller à l’opéra est une sortie culturelle qui n’est pas réservée à l’élite. « Les étudiants viennent principalement sur ce genre de spectacles, parce qu’au début, c’est évidemment un peu plus accessible, quand on ne connaît pas trop l’opéra, explique Alyssa Leroy. Mais en général, quand ils découvrent ce lieu exceptionnel, ils ont envie de revenir. Et d’ailleurs, certains viennent d’abord pour la magie du site. Ensuite, ils reviennent, parce qu’ils se rendent compte qu’il y a des tas de spectacles à découvrir, des genres vers lesquels ils n’avaient pas l’habitude d’aller. »

Des tarifs ultrapréférentiels pour les étudiants

Alors bien sûr, pour convaincre les étudiants, il faut aller les chercher. En particulier sur les réseaux sociaux, où l’Opéra Comédie essaie de se distinguer depuis plusieurs mois. « On surfe sur les tendances qui fonctionnent, et on les adapte à l’opéra, explique Alyssa Leroy. Ce n’est pas toujours facile, bien sûr, parce que c’est un monde à part entière. On a, par exemple, développé cette année un compte TikTok. On le pousse vraiment, avec beaucoup de vidéos, de photos, de stories… Et on essaie de faire participer un maximum les étudiants, en allant à leur rencontre, en faisant des sondages, etc. »

Ce travail de longue haleine pour séduire les plus jeunes serait vain s’il n’était pas accompagné d’importants efforts sur les tarifs. A Montpellier, aller à l’opéra n’est vraiment pas cher si on est étudiant. L’Opéra Comédie est, bien sûr, éligible au Pass culture et au Yoot du Crous, qui permet, pour 9 euros, d’acheter des places à des prix bas. Mais avec son Moon Pass (25 euros pour trois mois, 40 euros pour six mois et 65 euros pour un an), les moins de 30 ans peuvent assister de façon illimitée à tous les spectacles de l’Opéra Orchestre national. Et ils peuvent inviter un ami, qui ne paiera que 10 euros. Finalement, l’opéra, à Montpellier, quand on est étudiant, ce n’est pas plus cher que le cinéma.