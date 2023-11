À la veille du Black Friday, Vestiaire Collective va à contre-courant de la surconsommation avec son propre événement, le « Better Friday ». Pour l’occasion, la plateforme de shopping en ligne de seconde main a mis un terme définitif à la revente de vêtements de fast fashion. Plus de 30 marques, dont Zara, H & M, Gap, Uniqlo, Mango, Urban Outfitters, et Abercrombie & Fitch sont concernées et ne pourront plus être vendues ni achetées.

La motivation derrière cette décision ? Vestiaire Collective encourage ses clients à acheter des vêtements qui durent dans le temps, et à adopter une consommation responsable en recyclant leurs vêtements de mauvaise qualité plutôt que de les revendre. Une initiative qui souhaite freiner les ventes de ces marques qui ont un impact négatif sur notre planète.

Étiez-vous clients de Vestiaire Collective pour ces marques ? Cette nouvelle va-t-elle modifier votre rapport à la fast-fashion de seconde main ?