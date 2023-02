« Tu ne le portes pas ? Vends-le. » Si cette phrase ne vous dit rien, il se pourrait que vous n’ayez pas posé les yeux sur un écran de télévision ou d’un téléphone portable depuis deux ans. Ce slogan, c’est, depuis 2021, celui de Vinted, la célèbre plateforme de vente et achat de vêtements et d’accessoires d’occasion.

Célèbre, et pour cause : que l’intérêt soit financier, environnemental ou les deux, la seconde main en ligne a la cote. Un internaute français sur deux a acheté au moins un bien de seconde main en 2021, et plus de 80 % de ces adeptes ont déjà vendu en ligne, d’après une étude publiée par la FEVAD et KPMG en septembre 2022.

Outre les stars dans ce domaine - Vinted, donc, Leboncoin ou encore Vestiaire Collective –, d’autres offres plus spécialisées ont vu le jour ces dernières années. Puériculture, sport, ameublement, produits culturels, 20 Minutes vous présente plusieurs applications que vous pourriez avoir envie d’adopter.

Pour faire un tour dans le monde de l’enfance

Beebs, c’est comme Vinted, mais 100 % dédié au monde de l’enfance. Cette application de seconde main permet à son million d’utilisateurs, dixit la plateforme, d’acheter des vêtements, jouets, couches, produits d’hygiène, livres, jeux vidéo et fournitures scolaires pour bébés, enfants et même ados jusqu’à 80 % moins cher, toujours selon Beebs. Concernant les ventes, une attention particulière est prêtée aux annonces. « En plus d’algorithmes très stricts, une équipe d’une trentaine de personnes vérifie manuellement certaines catégories de produits », dont les couches, qui ne sont autorisées « que si elles sont non entamées », explique Morgan Hilmi, son fondateur.

Dans le même univers, il y a aussi Reedoo. En plus de l’achat/vente, la plateforme propose un abonnement en leasing à 29,99 euros par mois. « Nous sommes partenaires de Natalys, Sergent Major et Du Pareil au Même, et nous proposons à nos abonnés un vestiaire complet dans l’univers de la puériculture ». Une option qui joue donc sur la durée de vie très courte des articles dont bébé a besoin. « Vous choisissez les produits dont vous avez besoin, une poussette par exemple, et au moment de la fin de la location, vous pouvez décider de l’acheter ou de le retourner pour l’échanger avec un autre produit. L’article retourné sera reconditionné et disponible dans l’offre seconde main de la marque en question », détaille Thomas Zemmour, le fondateur de Reedoo, à 20 Minutes.

Pour faciliter la transmission d’articles culturels

Pour les BD, mangas, CD, vinyles, DVD, Blu-ray ou jeux vidéo, vous pouvez vous diriger vers Momox. Pour celles et ceux qui sont vendeurs, voici comment ça marche : une fois le code-barres de l’article scanné sur son smartphone, la plateforme propose un prix de rachat. Si le propriétaire l’accepte, il n’a plus qu’à imprimer l’étiquette d’envoi fournie par l’application. Une fois le colis reçu par Momox - ce dernier peut aller jusqu’à 30 kg, avec plusieurs articles -, les produits sont vérifiés, le vendeur est payé et le(s) article(s) sont mis en ligne, à destination des acheteurs potentiels.

Par ailleurs, s'il y a bien des objets que l’on cumule facilement (et qu’on oublie sur les étagères), ce sont les livres. Et ça, Reyclivre l’a compris. Si les achats de livres d’occasion se passent sur le site, la mise en vente s’effectue elle sur l’application, de la même manière que chez Momox. « Nous recevons environ 25.000 livres par mois, que nous mettons en vente entre 16 centimes et 15-20 euros, recensés par catégories », nous informe Anaïs Radou, la responsable de l’application. Deux autres applications fonctionnent sur le même principe : Book Village et La Bourse aux Livres.





Pour entretenir sa forme physique, en intérieur comme en extérieur

Les sportifs ont aussi le droit à leur application de seconde main. Avec Sporteed, en plus d’acheter et de vendre, « on peut personnaliser l’appli en fonction des sports qu’on aime et on peut suivre des athlètes », raconte Greg Cottret, son fondateur. En ligne se croisent plus de 35.000 produits et 100.000 utilisateurs. Pour les aficionados du vélo, l’appli Biked propose un service peu commun. « Quand un vélo mis en vente sur notre application est acheté, nous envoyons un kit d’expédition aux vendeurs avec un carton pour l’emballer, et nous venons le chercher pour le livrer à l’acheteur », rapporte Olivier Roche, son fondateur.

Les adeptes des activités outdoor peuvent eux télécharger Campsider et Barooders. Sports d’hiver, randonnée, trail running, escalade, alpinisme : l’équipement pour ces pratiques est souvent cher. « Le budget d’un pratiquant de randonnée est d’environ 800 euros par an », illustre Thomas Gounot, cofondateur de Campsider. A la clé, selon Campsider, jusqu’à 80 % de réduction par rapport à du neuf pour les acheteurs.

Pour jouer à la Valérie Damidot

Enfin, 20 Minutes vous a déniché trois applis du côté de l’ameublement, l’électroménager et la déco. La première, (ou plutôt le premier, car il n’existe pour l’instant que sous forme de site internet), c’est Youzd. Matelas, canapés, meubles, télévisions, lave-linges, les réductions vont de 50 à 80 % par rapport au prix du neuf, selon le site. Côté « SAV », « nous avons mis en place, pour l’électroménager, une option assistance dépannage à 14,90 euros lors de l’achat d’un appareil, qui donne accès en illimité à un appel visio avec un réparateur, car il s’agit, à 50 %, de problèmes qui se règlent facilement ». A défaut de garantie commerciale, les frais d’une intervention d’un réparateur seront sinon à la charge du nouveau propriétaire.

Pour les âmes de décorateurs, il y a Selency. Cette brocante digitalisée publie les annonces de ses 10.000 vendeurs improvisés et attire environ 2,5 millions acheteurs par mois, d’après les chiffres de la plateforme. Vous y trouverez de la décoration murale, des luminaires, en passant par le linge de maison ou encore l’art de la table. Et si vous cherchez un mélange entre les deux, pourquoi ne pas tester Izidore ? Déco, ameublement, et électroménager : à ce jour, environ 6.000 annonces sont en ligne.