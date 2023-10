Sorcières bien aimées. Ce week-end aura lieu, au Musée de Plein air de Villeneuve d'Ascq, l’événement du mois dans la métropole de Lille : la Fête de la sorcière*. Voilà quinze ans que des milliers de visiteurs se donnent rendez-vous, une quinzaine de jours avant Halloween, sur ce site qui abrite de vieilles bâtisses traditionnelles des Hauts-de-France, sauvées de la démolition et réédifiées.

Et parmi le moulin, la bergerie, le pigeonnier ou autres demeures typiques se trouve une chaumière singulière : la chaumière de Millam, petite commune des Flandres, près de Dunkerque, qui abritait, autrefois, une sorcière nommée Zoé. Enfin, c’est ce que raconte la légende !

« L’épouvante sans tomber dans l’horreur »

Cette année, pour la première fois, la programmation artistique est confiée à une compagnie nordiste branchée sur la sorcellerie. Lucas Bossu et Quentin Dangleterre ont fondé la compagnie Combin’Arts il y a sept ans autour d’une passion commune pour les sortilèges et les maléfices. « J’ai toujours été attiré par cette espèce de mysticisme qui flirte avec l’épouvante sans tomber dans l’horreur », raconte Quentin Dangleterre à 20 Minutes.

Lucas Bossu, de son côté, collectionnait les personnages de sorcière quand il était petit. Il est vrai que la Flandre est un territoire qui regorge d’histoires de sorcières. Nombreuses sont celles qui ont fini au bûcher, surtout au temps de Louis XIV. « J’aime beaucoup ce personnage qui symbolise aussi la femme forte, celle qui prend le dessus sur l’homme, poursuit Quentin. Ce n’est pas pour rien qu’elle est devenue la figure des féministes. »

Tout naturellement, leur premier spectacle, A un cheveu de la bonne potion, a donc convoqué les sorcières. « Pour notre première date, nous avons été programmés à la Fête de la sorcière, se souvient Quentin. C’était sans doute un signe. »

Un ballet de sorcières

Car aujourd’hui, les deux comédiens et metteurs en scène sont au pilotage de la programmation artistique des festivités. Et ils ont décidé d’innover avec un jeu de piste et la présence physique, la première fois, de la sorcière Zoé. Pour la retrouver, un jeu de piste a même été imaginé. « Nous travaillons depuis janvier avec un groupe d’une trentaine de bénévoles à la création de ce jeu de piste et d’un parcours scénique », explique Quentin.

L’objectif de cet itinéraire ludique se veut pédagogique. « Nous avons effectué beaucoup de recherches historiques et folkloriques sur cet univers de la sorcellerie. On essaie de réhabiliter un peu les sorcières avec cette initiative. » Pendant dix mois, à raison d’un atelier par mois, décorations et costumes ont pris vie à partir de matériaux de récupération. Les derniers réglages ont lieu ce vendredi car la fête doit s’ouvrir avec un ballet (et non balai) de sorcières.

En 2019, l’événement avait accueilli 34.000 visiteurs. Depuis l’an dernier et le retour après l’épidémie de Covid-19, la jauge est limitée à 20.000 visiteurs pour les deux jours.

* Samedi de 10h à 21 h et dimanche de 10h à 19 h, 143, rue Colbert, à Villeneuve d'Ascq. Entrée : 5/3 euros. Jauge limitée. Réservation fortement conseillée sur le site https://enm.lillemetropole.fr/. Au programme, déambulations de sorcières et de créatures étranges, spectacles pyrotechniques, concours de costumes destinés aux enfants le samedi et aux groupes le dimanche, ateliers créatifs, jeu de piste….