Salut les tarées, salut les tarés. Vous avez aimé le live de la veille alors qu’il ne s’est strictement rien passé entre Reims et Nancy ? Vous allez adorer celui du jour, car le peloton Tour de France attaque les Vosges dans une étape qu’on qualifiera d’accidentée. Au programme, deux ascensions de 3e catégorie et deux autres en 2e catégorie. La derrière difficulté de la journée, la côte des Cinq Châteaux (4,6km à 6,1 %) est répertoriée à 20 bornes de l’arrivée, sachant qu’il y a au moins cinq kilomètres de descente. Si Julian Alaphilippe n’a pas peur d’attaquer en jaune, ça peut encore être pour lui, cette histoire. Le problème étant que tout le monde l’attend, et que le seul endroit assez pentu de la dernière côte se situe entre le km 3 et 4 avec une moyenne de 8 %. Dans tous les cas ça promet d’être intéressant.

>> Rendez-vous avant le sprint intermédiaire à 14H45 pour le début du live