Tour de France 2019 EN DIRECT: C'est tout plat mais on se marre bien dans ce live... Venez faire la sieste avec nous

Salut les Minutos ! Il fait chaud, il fait beau, vous avez bien mangé et bien bu, merci petit Jésus ? Vous avez maintenant envie de faire une bonne grosse sieste ? Et bien ça tombe bien, on a une bonne grosse étape de plat à vous proposer entre Reims et Nancy. Le genre d’étape où les échappés se feront reprendre à cinq bornes de l’arrivée avant de laisser la place aux bolides sprinteurs. Le genre de jour où le seul adversaire est le spectre de la chute massive. Bref, rien de bien passionnant, mais on se consolera en se disant que c’est une bonne occasion de savourer le maillot jaune de Julian Alaphilippe. Le Français devrait vivre une journée relativement tranquille avant d’entamer les premières pentes

» Rendez-vous à 100 bornes de l’arrivée pour le début du live