Tour de France 2022 EN DIRECT: Une belle balade dans les Alpes pour se remettre en jambes... Suivez la 10e étape à vivre en live

Après une journée de repos bien méritée, les coureurs du Tour reprennent la route ce mardi. Les 148 km reliant à Morzine à Megève ne seront pas de trop pour se remettre en jambes, avant ce qui attend le peloton mercredi et jeudi. Mais avant ça, il faudra tout de même escalader quelques belles montées (quatre ascensions répertoriées), dont l'ultime rampe vers l'altiport de Megève, pas très compliquée mais terriblement longue (19 bornes). On misera pour aujourd'hui sur une échappée assez conséquente de baroundeurs qui n'ont rien à jouer au général. A moins que les concurrents de Pogacar décident de secouer la course là où on ne les attend pas. Peu probable, avouons-le, mais ce serait si beau...

