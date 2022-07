💛 The Yellow Jersey is solo up top! @WoutvanAert is taking on the final 10km! What panache!



💛 Le @MaillotjauneLCL est seul en tête ! @WoutvanAert s'en va tout seul à l'assaut des 10 derniers kilomètres ! Quel coup de panache !#TDF2022 pic.twitter.com/rMIoQwwpAa