Comme un air de Paris-Roubaix sauf qu’on est au mois de juillet. Avec ses 19 kilomètres de pavés, la cinquième étape du Tour de France, qui se déroule mercredi 6 juillet, va relier Lille à Arenberg. Spectacle garanti pour l’un des gros temps forts de cette première semaine du Tour de France.

Si vous habitez dans la métropole lilloise, le meilleur moyen d’en profiter est de se pointer dès mercredi matin dans les rues de Lille. Le départ de l’étape sera donné boulevard Hoover, depuis le siège de la MEL (métropole européenne de Lille) à 13h35.

Un tour dans le centre-ville de Lille

Mais avant, les coureurs vont d’abord faire un tour dans les rues de Lille en partant de la mairie pour rejoindre la rue Pierre Mauroy, la Grand-Place, la rue Nationale et le boulevard de la Liberté avant de regagner la MEL.

Après ce tour du centre-ville, direction mes communes de la métropole comme Wasquehal, Croix et surtout Roubaix et son magnifique parc Barbieux. Puis, il sera temps de rejoindre les secteurs pavés du côté de Fressain. Au total, il y aura onze secteurs pavés sur le parcours dont celui entre Tilloy-lez-Marchiennes et Sars-et-Rosières, clairement le plus difficile. L’arrivée à Arenberg est prévue aux alentours de 17h20.

Un conseil : renseignez-vous bien sur les différents accès routiers avant de rejoindre le parcours, car de nombreuses routes vont être fermées à la circulation ce mercredi.