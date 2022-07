Se déplacer vers Lille et dans la métropole va être très compliqué mercredi

A vos marques, prêts, galérez. Se déplacer vers et dans la métropole lilloise va être très compliqué, ce mercredi, avec la conjonction de plusieurs éléments perturbants. Autant dire que si vous avez la possibilité de télétravailler, ne vous en privez pas.

Le premier élément perturbateur de circulation, c’est le Tour de France. En effet, pour le départ lillois de la 5e étape, la quasi-totalité du centre-ville sera bouclée à partir de mardi, 23 heures, jusqu’au début de l’après-midi de mercredi. Plusieurs entrées ou sorties d’autoroutes seront aussi fermées le long du parcours. Idem pour bon nombre de routes dans les communes traversées par la course.

Grève chez Ilévia et à la SNCF

Du coup, les autorités ont appelé à privilégier les transports en commun… Sauf que ce n’est pas gagné de ce côté-là non plus. Ilévia, gestionnaire des transports en commun dans la Métropole européenne de Lille (MEL), a annoncé un mouvement social pour la journée de mercredi qui devrait rendre aléatoire la circulation des tramways aux heures de pointe, le matin, le midi et le soir. Si la grève​ ne devrait pas impacter les métros et les lignes bus, une partie de ces dernières verront toutefois leurs parcours modifiés pour le Tour de France.

Enfin, toujours ce mercredi, un mouvement de grève national à la SNCF aura des répercussions sur le réseau TER des Hauts-de-France et sur le LGV Nord sans que l’on sache précisément dans quelle mesure.