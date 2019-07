Après la victoire, le petit désespoir. Mercredi, alors que Caleb Ewan remportait la onzième étape du Tour de France à Toulouse, son équipe Lotto-Soudal a été victime d’un cambriolage dans une chambre de son hôtel, le Holiday Inn à Blagnac dans la banlieue proche de la Ville rose.

« L’équipe était dans un hôtel près de l’aéroport, avec deux autres équipes [Groupama-FDJ et Cofidis] qui n’ont pas été cambriolées. Les vols, qui portent sur 45.000 €, concernent du matériel informatique et vidéo », a ajouté l’organisation du Tour, confirmant une information de la Dépêche du Midi.

