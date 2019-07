Romain Bardet a fait la tournée des médias à deux jours du départ du Tour de France, le 4 juillet 2019 à Bruxelles. — DAVID STOCKMAN / BELGA / AFP

Faut-il être moins optimiste que les années précédentes pour Romain Bardet sur le Tour de France ? Pas forcément dans une grande forme depuis le début de la saison, le leader de l’équipe AG2R n’en demeure pas moins ambitieux. Son objectif ? « Me battre avec les meilleurs sur ce Tour de France. J’attends de voir au fil de la course où je vais me situer dans la hiérarchie. »

Le Français apprécie en outre le parcours de la Grande Boucle qui lui permettra de s’exprimer très vite avec l’arrivée au sommet de la Planche des Belles filles. Reste à savoir combien de temps il perdra ou non sur le contre-la-montre par équipes à Bruxelles, dimanche.