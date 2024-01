Après avoir maté Dominic Thiem (7-5, 6-1) au premier tour du tournoi ATP 250 de Brisbane, Rafael Nadal a de nouveau gagné en deux sets contre Jason Kubler, ce jeudi (6-1, 6-2), en une heure et vingt-quatre minutes.

Contre l’Autrichien, vainqueur de l’US Open 2020 avant d’être victime de dépression et de problèmes physiques, l’Espagnol de 37 ans avait dissipé certaines craintes autour de son retour après quasi un an d’absence. A tel point qu’un revers contre le modeste Australien de 30 ans, 102e mondial et invité pour ce tournoi disputé dans sa ville natale, aurait ressemblé à une déception pour Nadal, malgré son manque de repères et de compétition.

Encore un Australien au menu

Le Majorquin aux 22 titres du Grand Chelem n’a jamais tremblé, malgré un deuxième set moins maîtrisé et quatre balles de break sauvées (il n’en avait concédé aucune face à Thiem).

Le désormais 672e joueur mondial (mais pas pour longtemps) poursuivra sa route à Brisbane vendredi par un quart de finale face à un autre Australien, Jordan Thompson (55e), qui a bénéficié du forfait du Français Ugo Humbert, malade.