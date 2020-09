Dominic Thiem lors de sa victoire à l'US Open, à New York le 13 septembre 2020. — Seth Wenig/AP/SIPA

La 4e finale aura été la bonne, après Roland-Garros en 2018 et 2019 et l’Open d’Australie en février. L’Autrichien Dominic Thiem, 3e mondial, a remporté dimanche l’US Open. A Flushing Meadows, pour enfin soulever une coupe du grand chelem, le joueur de 27 ans a dû retourner une finale très mal commencée contre l’Allemand Alexander Zverev (7e) 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8/6).

It's Dominic Thiem's moment.



The point that made him a Grand Slam champion 👇 pic.twitter.com/uYMplH3TF7 — US Open Tennis (@usopen) September 14, 2020

Un retournement inédit

Après sa victoire solide en demi-finale aux dépens de Daniil Medvedev, finaliste l’an passé, Thiem apparaissait comme le favori légitime pour cette finale. Autant par son classement, que par l’impression laissée durant cette quinzaine, sans oublier un bilan très favorable dans ses confrontations avec Zverev. Il menait en effet 7-2 et restait sur trois victoires consécutives dont la dernière en demi-finale à Melbourne (3-6, 6-4, 7-6, 7-6).

Ce 8e succès a un parfum historique car il est le premier à remporter une finale de l’US Open après avoir été mené deux sets à rien. C’est en effet au terme d’un bras de fer d’une grande intensité au 5e set, les quatre précédents ayant été moins disputés de part et d’autre, que Thiem a fait la différence. Breaké à 5-3, il a immédiatement repris le service de Zverev pour rester en vie, et une fois de plus au 11e jeu pour mener 6-5. Mais Zverev est parvenu à débreaker à son tour pour arracher un jeu décisif.

Trois balles de match

Il lui a fallu trois balles de match et une erreur directe de l’Allemand pour enfin être sacré au bout de 4 heures 01 minutes d’un combat éreintant. Après quoi son adversaire a privilégié le fair-play, dans une étreinte, à la distanciation imposée par le protocole.