Ashleigh Barty ne viendra pas renvoyer les balles sur la terre battue parisienne à la fin du mois pour défendre son titre. La numéro un mondiale de tennis a annoncé mardi qu’elle renonçait à disputer le tournoi de Roland-Garros en raison de la pandémie de coronavirus. La décision n’est pas complètement une surprise. La joueuse ne participe déjà pas en ce moment, et pour les mêmes raisons, à l’US Open.

