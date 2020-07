La numéro un mondial renonce à l'US Open. — Greg Wood / AFP

La numéro 1 mondiale australienne Ashleigh Barty a annoncé jeudi son forfait pour l’US Open en raison de la pandémie de Covid-19, un sérieux revers pour le tournoi new-yorkais qui doit débuter le 31 août. « Mon équipe et moi avons décidé que nous ne nous rendrons pas au Western and Southern Open et à l'US Open cette année », a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le Western and Southern Open, qui se tient normalement à Cincinnati, a été déplacé à New York en raison de la pandémie.

« C’était une décision difficile mais il y a toujours des risques importants liés au Covid-19 et je ne me sens pas à l’aise de nous placer, mon équipe et moi, dans cette situation », a poursuivi la joueuse. La lauréate de Roland Garros est le plus grand nom du tennis féminin à se retirer de ce Grand Chelem, une décision annoncée au moment où les Etats-Unis ont dépassé la barre des 150.000 décès liés au coronavirus.

Une demi-surprise

Pour ce qui est de Roland-Garros (le tournoi aura lieu du 27 septembre au 11 octobre prochain), Barty n’a pas encore arrêté de décision, assurant qu’elle allait suivre l’évolution de la crise sanitaire et adapter son choix en fonction. « Je prendrai ma décision au sujet des Internationaux de France et des tournois européens du circuit WTA dans les prochaines semaines », a-t-elle simplement précisé.

L'annonce de la joueuse de 24 ans n'est pas totalement une surprise. Elle avait début juin laissé planer le doute sur sa participation à l'US Open. Et sur les réseaux sociaux, nombre d'internautes se montraient compréhensifs au sujet de cette décision.

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic et son dauphin Rafael Nadal, tout comme Serena Williams chez les dames, figurent parmi les engagés du Western and Southern Open, du 20 au 28 août à New York, ont annoncé mercredi les organisateurs. Ces tournois WTA et ATP, déplacés à New York en raison de la pandémie, seront disputés sans spectateurs sur les courts de Flushing Meadows où doit débuter le 31 août l'US Open dans des conditions identiques.