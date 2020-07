Grigor Dimitrov — Darko Vojinovic/AP/SIPA

Grigor Dimitrov fait son retour sur les courts à l’occasion de l’UTS, où il a déjà perdu dimanche contre Richard Gasquet, et c’est presque un miracle en soi. Le Bulgare avait été testé positif au coronavirus il y a un mois à l’occasion de l’Adria Tour. La suite a été un long calvaire. Il raconte à L’Equipe​.

« J’ai perdu trois kilos. J’étais K.-O. J’ai perdu beaucoup de mes facultés en cardio. J’ai perdu beaucoup de choses. Je ne respirais pas bien, j’avais perdu le goût et l’odorat […] Juste après avoir été testé positif, je me sentais plutôt bien et progressivement j’ai commencé à faiblir, à ressentir beaucoup de fatigue. Je ne me sentais pas bien avec peu de retours positifs au fil des jours. »

Dimitrov en mode prévention

Au cœur de la polémique de l’Adria Tour – dont les mesures sanitaires étaient quasi inexistantes – au même titre que Djokovic, le Bulgare joue désormais la carte de la prudence, et insiste sur le fait que personne n’est à l’abri du virus. « Les gens doivent savoir que ça peut arriver, que ça peut arriver à tout le monde et qu’il faut apprendre à vivre avec ça, poursuit le Bulgare. Avoir le corps le plus ''extra'' ne vous prémunit de rien. Il faut porter un masque, laver ses mains bien plus souvent qu’à l’habitude, changer vos affaires quand vous rentrez à la maison. Toutes ces petites choses qui peuvent tout changer. Si j’avais pu imaginer que j’allais me retrouver dans cet état… »