Voilà, on a passé le premier essorage que représente le premier tour à Roland-Garros et, comme prévu, arrivé mercredi, il faut déjà prendre sa longue-vue pour voir la trace des Français à l’horizon. On n’exagère un peu (si peu), mais celles et ceux qui restent en piste valent le détour. Ça, c’est du teasing, non ?

L’affiche du jour

Si on part du principe - relativement logique - que les organisateurs et le diffuseur Prime Video se sont gardé la meilleure affiche du jour pour de la session nocturne, alors cette affiche n’est autre que Djokovic-Fucsovics. Oui, il faut se mouiller la nuque, n’est-ce pas ? Mais si on connaît un peu le tennis et qu’on aime la France du Général De Gaule, alors on préférera, au choix, les oppositions Lucas Pouille - Cameron Norrie et/ou Luca Van Assche - Davidovich Fokina.









Les favoris du jour

On vient d’en parler, LE gros favori de cette quatrième journée n’est autre que le tennisman/militant politique serbe Novak Djokovic, qui ne devrait pas avoir besoin de forcer son talent pour bouter loin de Roland le Hongrois (Astin) Marton Fucsovic, 83e joueur mondial et pas franchement un spécialiste de la terre battue. Pour les amateurs de belles antiquités, on ne saurait que vous conseiller de jeter un œil au deuxième match de Stan Wawrinka, 38 printemps, face à l’Australien Thanasi Kokkinakis. Chez les filles, Jessica Pegula, tête de série numéro 3 affrontera Camila Giorgi, tombeuse d’Alizé Cornet au premier tour tandis que Sabalenka (n°2) sera opposée à sa compatriote biélorusse Iryna Shymanovich. Aucun scandale à prévoir ce coup-ci, donc.

Les Français du jour

On en a déjà un peu parlé, mais question Français, s’ils ne sont pas nombreux ce mercredi, ils nous mettent quand même sacrément l’eau à la bouche. On espère beaucoup du deuxième tour de Lucas Pouille, qui quittera pour l’occasion son bienfaiteur court n°14 pour retrouver un Lenglen plus adapté aux attentes énormes du peuple tricolore envers le Nordiste. Pour le côté tête à claques, comment ne pas se laisser tenter par ce délicieux Moutet-Rublev sur le Simone-Mathieu.

Enfin, pour finir la journée en beauté côté garçon, on va se régaler sur le court 14 avec le match de Luca Van Assche, très facile tombeur de Cecchinato au premier tour. Le jeune parisien tentera de réaliser l’exploit face à l’Espagnol Davidovich Fokina, qui a éliminé non sans mal notre chouchou Arthur Fils au premier tour. Chez les filles, tous les regards seront tournés vers Caro Garcia, opposée sur un Central qu’on espère plus garni qu’au premier tour à Anna Blinkova.

Les autres matchs :

Lorenzo Sonego - Ugo Humbert

Leolia Jeanjean - Elina Avanesyan

La météo du jour

Arrêtons de nous en préoccuper, il fera beau et chaud, comme depuis le début de la quinzaine.

Le prono osé du jour

Désolé (et en fait non, même pas) d’en faire des caisses, mais c’est clairement la belle histoire de Roland côté tricolore. Et comme on a envie de faire durer le plaisir, on met une piécette sur la tête de Lucas Pouille face à Cameron Norrie. Même si l’idée de le voir passer du court n°14, son court fétiche depuis près de dix jours, au Suzanne-Lenglen, nous fait un peu peur, on sait que l’ambiance sur le Lenglen peut être à même de nous filer les poils et de transcender encore un peu plus le revenant du Nord.