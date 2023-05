A Roland-Garros,

Cette fois, et plus de cent ans après l’aviateur Roland Garros, Caroline Garcia a à son tour décidé de s’approprier pleinement lundi l’aphorisme de Napoléon : « La victoire appartient au plus opiniâtre ». Celui-ci est inscrit sur une tribune du court Philippe Chatrier, où la Lyonnaise de 29 ans a si souvent perdu ses moyens dans le passé. C’est tout le paradoxe de son laborieux succès (7-6, 4-6, 6-4) arraché contre la Chinoise Xiyu Wang (64e mondiale). « Flying Caro » a salué à plusieurs reprises « la super ambiance » mise par le public du Central pour ce piégeux premier tour de Roland-Garros, alors que celui-ci s’était vidé de manière significative (et limite gênante) après la qualification de Novak Djokovic.





Mais où se sont donc rués tous les amateurs de Novak Djokovic, lundi après-midi, après avoir délaissé leurs places sur le Central de Roland-Garros ? - Jérémy Laugier/20 Minutes

Il est vrai qu’à 4-4 dans un troisième set électrique, le principal court de la Porte d’Auteuil a donné un coup de pouce à l’unique tête de série française (numéro 5), hommes et femmes confondus. Après 2h38 d’une « bonne bataille » (dixit l’intéressée) perturbée par le vent, et un dernier jeu de retour quasiment parfait, Caroline Garcia a immédiatement partagé le ressenti de Marion Bartoli, qui l’a interrogée sur « le soutien extraordinaire » du Central.

Ça représente beaucoup pour moi. J’ai joué énormément de fois ce tournoi. Et à chaque fois, je me rendais compte qu’il y avait une ambiance de dingue. Je vous entendais derrière Jo [Tsonga], derrière Gaël [Monfils]. Et moi, à chaque fois que je rentrais sur le court, je me renfermais sur moi-même et je ne prenais jamais comme il fallait toute l’émotion et toute l’énergie que je pouvais recevoir. »

« Je préfère venir à Roland avec ce statut »

Un aveu qui en dit long sur l’approche mentale qu’a dû bosser Caroline Garcia avant ces Internationaux de France, où elle avait quasiment toujours déçu, avec seulement trois qualifications au-delà du deuxième tour en douze participations (dont un quart en 2017). Relancée sur le sujet en conférence de presse, elle a précisé : « Dans le passé, le court Philippe Chatrier m’a joué des tours. Je ne réussissais pas à profiter de cette expérience-là et de toute cette énergie. C’est pourtant une chance, en tant que joueuse française, de pouvoir jouer un Grand Chelem à la maison et sur ce court-là ».









On pourrait néanmoins penser qu’il est plus facile de se détacher de la pression d’une si imposante enceinte (15.225 places) lorsqu’on arrive en tant que 71e joueuse mondiale (c’était le cas de Caro Garcia en 2022) et non comme tête de série numéro 5 du tournoi. « Non, je préfère venir avec ce classement et ce statut plutôt que de devoir me battre pour rester dans le Top 100, tranche la Lyonnaise. Il y a énormément de choses qui ont changé, et dans le bon sens, pour moi en douze mois. J’ai reçu beaucoup d’énergie du public et j’ai juste envie de vivre plein de matchs comme ça. »

« J’ai réussi à garder le bon état d’esprit »

Car ce succès contre Wang Xiyu est une véritable bulle d’oxygène pour « Flying Caro », dont l’après-consécration au Masters (en novembre 2022) a été plus que délicate. Sèchement battue à l’Open d’Australie (par Magda Linette dès le 4e tour) mais aussi à Miami (par Sorana Cirstea au premier tour), à Madrid (par Mayar Sherif en 16es) et à Rome (par Camila Osorio en 16es), elle est jusque-là loin du compte cette saison.

« Là, je suis vraiment contente de mon attitude, confie Caroline Garcia. J’ai réussi à rester calme et positive, à garder le bon état d’esprit. C’est un point super important car ce n’était parfois pas le cas sur mes dernières semaines. Il a fallu accepter que mon adversaire mette des coups gagnants et des aces. » Ça peut effectivement aider à ne pas ressasser le moindre point laissé en route. Mais n’a-t-elle quand même pas été déçue de voir le court Philippe Chatrier aussi clairsemé, malgré sa demi-finale à l’US Open et son sacre au Masters durant les neuf derniers mois ?

Je n’ai pas analysé combien il y avait de personnes sur le court, riposte Caroline Garcia. En tout cas, j’ai trouvé que les spectateurs avaient plutôt bien réagi dans les moments importants, quand j’ai demandé du soutien. On sait qu’au début de tous les tournois du Grand Chelem, il y a plus de monde et plus d’ambiance sur les petits courts. Certains n’ont qu’une envie, c’est d’aller sur le 14 pour soutenir tous les Français. »





🎾 #RolandGarros | Ça passe pour Caroline Garcia 🇫🇷 !



✅ C'était laborieux, mais la Française s'en sort en trois manches face à Xiyu Wang 🇨🇳 : elle sera au 2ème tour !



🎾 #RolandGarros | Ça passe pour Caroline Garcia 🇫🇷 !

✅ C'était laborieux, mais la Française s'en sort en trois manches face à Xiyu Wang 🇨🇳 : elle sera au 2ème tour !

▶ Suivez les matchs en direct sur : https://t.co/QcnMbW4Uvz pic.twitter.com/1JWbVSy7yN — francetvsport (@francetvsport) May 29, 2023



Avant de conclure cette conférence de presse par un échange cocasse avec un journaliste : « Savez-vous qui est votre prochaine adversaire ? Vous voulez le savoir ? » Double non et éclat de rire du côté de Caroline Garcia. Spoiler alert : il s’agira mercredi de la Russe Anna Blinkova, qui l’avait battue au deuxième tour de l’édition 2019, déjà sur le Central, malgré un saignant 6-1 de la Française pour débuter. Mais ça, c’était avant son récent coup de cœur pour le court Philippe Chatrier.