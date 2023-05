Benoît Paire ne digère pas. Mardi, la Fédération française de tennis (FFT) a donné le nom des heureux bénéficiaires de wild-cards pour le tableau final du prochain Roland-Garros. Et l’un des plus célèbres barbus du sport tricolore ne figure pas dans cette liste d’invitations, que ce soit par le biais de la « Race France » (des billets attribués à Arthur Fils et Jessika Ponchet) ou de la « Race Internationale » (Hugo Gaston et Clara Burel).

Ces systèmes de classement sont distincts du classement ATP ou WTA, et prennent seulement en compte les résultats de la saison en cours, en cumulant les 18 meilleurs résultats de chaque athlète. Oui, c’est compliqué, et le cas Paire ne contribue pas à éclaircir la situation.





🧐🧐 — paire benoit (@benoitpaire) May 9, 2023



En théorie, l’Avignonnais (116e à la Race) peut en effet encore espérer doubler Gaston (105e) d’ici le 15 mai, la date limite à laquelle la FFT devait initialement attribuer ses invitations. « J’espère que c’est une erreur de la part de la FFT et qu’ils vont la rectifier », a réagi Paire dans L’Equipe. Visiblement non, puisque la « Fédé » a expliqué sur Twitter que la date avait été avancée au 8 mai car « le tournoi de Rome ne s’achèvera que le 21 mai. »

Paire et Gaston engagés dans deux tournois différents

Seulement, le Vauclusien fantasque (34 ans) dispute actuellement le Challenger de Francavilla, en Italie, alors que son concurrent toulousain s’aligne au Challenger de Mauthausen, en Autriche, qui se concluent tous les deux dimanche 14 mai. A la veille de la date butoir initiale, donc. Et comme Paire l’indique sur le réseau social d’Elon Musk, en réponse à la FFT, « le classement race est actualisé tous les jours donc il y aura bien un nouveau classement race au 15 mai »…

« Je ne dis pas que je vais gagner le tournoi, mais tant que ce n’est pas officiel, je ne comprends pas pourquoi ils annoncent ça alors qu’il y a encore cette semaine pour gagner des points », a-t-il développé dans L’Equipe. L’ancien 18e mondial explique avoir bâti son calendrier et s’être engagé à Francavilla, où il est tête de série n° 4, « pour grappiller des points sur les 27 que j’ai de retard sur Hugo ».









Mardi, Paire s’est qualifié en trois manches face au modeste Italien Giorgio Tabacco après avoir écarté cinq balles de match, et doit désormais affronter un autre Transalpin, Alessandro Gianessi. De son côté, Gaston, tête de série n° 2 à Mauthausen, a éliminé mardi son compatriote Geoffrey Blancaneaux et se prépare à défier l’Australien Dane Sweeny. Dans les bureaux de la FFT, on doit croiser les doigts pour que le Haut-Garonnais aille plus loin en Autriche que l’Avignonnais en Italie, histoire de clore la polémique…