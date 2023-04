Iga Swiatek en ambassadrice de l’égalité femmes-hommes dans le tennis. La Polonaise, n°1 mondiale, s’est exprimée mercredi pour demander l’égalité des dotations entre les hommes et les femmes dans les tournois ATP et WTA. Une mesure qui n’existe pour le moment que dans les tournois du Grand Chelem.

La situation dans le tennis « est meilleure que dans la plupart des autres sports mais il y a encore des choses à faire concernant l’égalité des dotations sur les tournois WTA comparés à ceux de l’ATP », a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse à la veille de son entrée dans le WTA 1000 de Madrid.

375.000 euros de moins qu’Alcaraz pour son dernier titre

La Polonaise, tenante du titre à Roland-Garros et à l’US Open, a remporté la semaine dernière le tournoi WTA 500 de Stuttgart, gagnant un peu plus de 100.000 euros. L’Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial, a lui empoché un chèque de 475.000 euros pour sa victoire au tournoi ATP 500 de Barcelone.

« Les Grands Chelems sont déjà au même niveau, c’est bien, mais ça serait bien si la WTA se concentrait sur ce sujet, mais je ne veux pas en dire plus car c’est beaucoup de business et parfois de politique », a ajouté Swiatek. « Je peux juste dire que ce serait bien que notre sport soit égalitaire, particulièrement parce qu’on fait à peu près le même boulot », a-t-elle insisté.

Le tennis féminin « plus cohérent »

Admettant que le tennis masculin peut être « plus beau à voir parce que les joueurs peuvent faire plus de choses en étant plus forts physiquement et biologiquement », Swiatek a souligné que le tennis féminin était « plus cohérent au niveau du jeu » et qu’il y avait « parfois plus d’émotions parce que nous sommes des femmes et nous montrons un peu plus d’émotions ».

L’US Open a été le premier tournoi du Grand Chelem à offrir en 1973 une dotation égale entre hommes et femmes. Il a fallu attendre 2001 pour que l’Open d’Australie suive l’exemple américain, puis 2007 avec Roland-Garros et Wimbledon.