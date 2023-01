Y aurait-il de la russophobie dans les compétitions internationales de tennis ? Depuis mercredi, une vidéo ne cesse d’être relayée sur Twitter : celle du joueur russe Daniil Medvedev qui aurait été hué pour ses origines. La vidéo est plus que virale depuis et la publication est traduite dans toutes les langues : en anglais, en allemand, en espagnol et même en néerlandais. Elle a été diffusée en France jeudi, pour finalement être supprimée dans la soirée.

#USOpen2022 #Reminder

🇦🇺🇷🇺 Daniil Medvedev, die Nummer 7 der Tennisspieler der Welt, wurde das ganze Spiel über unfairerweise von der Menge ausgebuht, nur weil er ein Russe ist. pic.twitter.com/dy0NDmHDZJ — GeorgeOrwell3 (@george_orwell3) January 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



D’après les internautes, les huées seraient liés au contexte actuel de la guerre en Ukraine. Le joueur russe serait désormais victime de ses origines. Le problème, c’est que cette vidéo a été sortie de son contexte et remonte en réalité au mois d’août 2019. 20 Minutes revient sur les faits.

FAKE OFF

Sur les images, le joueur se tient au milieu du court. Depuis les tribunes, des huées se font effectivement bien entendre. On comprend avec la transpiration visible sur le visage de Daniil Medvedev ainsi qu’avec les propos qui vont suivre que le match vient de se terminer. Le journaliste l’interroge sur ce qu’il ressent et le tennisman s’adresse directement au public, toujours en train de huer : « Merci à tous, parce que c’est votre énergie qui m’a permis de gagner ce soir. Plus vous me sifflez, plus vous me donnez de l’énergie. Sachez-le, j’ai gagné grâce à vous ! Quand vous allez vous coucher ce soir, je veux que vous sachiez que j’ai gagné grâce à vous ».

Si on regarde plus précisément les images, nous voyons sur les panneaux publicitaires le logo bleu et jaune de l’US Open. Or, le célèbre tournoi de tennis qui se déroule à New York est toujours organisé entre la fin du mois d’août et la mi-septembre. Fort est à parier donc que les images n’ont pas été tournées ces derniers jours. En ce moment, il y a bien l’ATP qui se tient à Adélaïde, en Australie. Daniil Medvedev y joue, mais ce ne sont pas les mêmes images.

Un match de 2019

Grâce à une recherche d’image inversée, nous comprenons en réalité que le match en question remonte au mois d’août 2019. La guerre en Ukraine n’avait alors pas commencé. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont également très vite remarqué la supercherie. L’US Open au mois de janvier, pas facile d’y croire.

Mais d’autres persistent : la vidéo aurait bien pu être tournée en 2019 et la russophobie déjà présente. Toutefois, Laurent Vergne, chef des informations à Eurosport.fr était en tribune pour ce match et se souvient : ces huées n’avaient rien à voir avec l’origine du joueur ce soir-là.

« Nous le sentions au bord du craquage »

C’était le 31 août 2019. Sur le court Louis Armstrong, Daniil Medvedev se qualifiait pour les huitièmes de finale face au joueur espagnol Feliciano López. 7-6, 4-6, 7-6, 6-4. « Daniil Medvedev était agacé ce soir-là », se rappelle le journaliste d’Eurosport.fr. Connu pour son impulsivité, le joueur se laisse emporter par les émotions au cours du jeu. « Il jouait très très bien, c’est vraiment l’été où il a explosé et où il est rentré dans le top 5 mondial. Il allait arriver en final de cet US Open. Mais ce soir-là, il ne jouait pas très bien ».

Nous étions à quelques mois de l’arrivée du Covid-19 et les ramasseurs de balle tendaient encore aux joueurs leur serviette entre deux points. Mais ce soir-là, Daniil Medvedev arrache la serviette au ramasseur de balle en oubliant toute marque de respect. « Il a pris un avertissement de la part de l’arbitre et là il y a une toute une séquence où il était en ébullition. Nous le sentions au bord du craquage », ajoute Laurent Vergne.

Un public furax

Puis, le geste de trop. Daniil Medvedev se laisse emporter, jette sa raquette et finit par faire un doigt d’honneur. « Assez discret », tempère le journaliste présent en tribune. D’après lui, c’est cette séquence qui sera la source de tous les huées qui suivront. « Il a réellement pris en grippe le public new-yorkais qui a commencé à le chahuter et à le siffler. La fin du match était très difficile, mais il s’en est sorti ce soir-là et a même gagné », se souvient Laurent Vergne.

C’est d’ailleurs pour cela que lors de l’interview après match, Daniil Medvedev remerciera le public… avec un brin d’arrogance. « Il a ce côté provocateur qui fait tout le charme du personnage. Ce n’est pas du tout quelqu’un de lisse », résume le journaliste sportif. Avant de conclure : « Sa nationalité n’avait en tout cas rien à voir avec le comportement des tribunes. Il aurait été Argentin, Belge ou Français, ça aurait été la même chose pour le public ».

Après le match, Daniil Medvedev finira par faire son mea-culpa. « J’ai fait des choses dont je ne suis pas fier et sur lesquelles je travaille pour devenir un homme meilleur sur le court parce que je crois réellement que je suis une bonne personne en dehors du court », déclarait finalement le joueur russe.