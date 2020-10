Petra Kvitova va disputer sa première demi-finale à Roland depuis 2012. — CHINE NOUVELLE/SIPA

L’affiche du jour

Rien que pour la nouveauté, on va choisir la première demi-finale du jour, qui opposera Iga Swiatek à Nadia Podoroska. La première nommée, 19 ans, est LA sensation du tournoi. La Polonaise a écrabouillé toutes ses adversaires depuis le début de la quinzaine, dont la tête de série numéro 1 et ancienne gagnante (2018) Simona Halep (6-1, 6-2). En face, l’Argentine est devenue la première joueuse de l’histoire issue des qualifications à se hisser dans le dernier carré. Si vous ne les avez pas encore vues jouer, foncez, elles valent le coup d’œil.

Les favoris du jour

Ah bah, la vie est bien faite, puisqu’on va parler ici de l’autre demi-finale du jour. Petra Kvitova, double vainqueure de Wimbledon en 2011 et 2014, retrouve le dernier carré de Roland huit ans sa dernière apparition à ce niveau. A 30 ans, la Tchèque reverdit Porte d’Auteuil et son émotion après ses deux dernières victoires en 8e et en quart a fait frémir notre petit cœur. Elle est opposée à Sofia Kenin, peut-être la joueuse la plus solide du circuit cette année et qui se découvre un goût pour la terre battue. Ça s’annonce bouillant.

Les Français du jour

Si jamais vous désespérez de ne plus pouvoir chanter la Marseillaise dans les tribunes de Roland, allez faire un tour sur le 14. Sean Cuenin chez les garçons puis Elsa Jacquemot chez les filles n’attendent que vous pour leur quart de finale chez les juniors.

La météo du jour

Comme mercredi, ce sera nuageux, beaucoup, et ensoleillé, un peu. Pas de pluie ou très peu en tout cas. Et ça, ça fait toujours du bien au moral.

Le prono osé du jour

Swiatek va perder un set. Oui oui, vu son tournoi, c’est plutôt osé.