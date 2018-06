Roland-Garros EN DIRECT. Halep dans le dur... La première manche pour Sloane Stephens... Suivez la finale dame en live avec nous

Salut les loubards ! Et voilà, c'est bientôt la fin de ce Roland-Garros 2018 et aujourd'hui on va avoir droit à la finale dzame entre Simona Halep et Sloane Stephens. Pour la Roumaine, on a la sensation que c'est la bonne cette fois. Car Halep n'a toujours pas gagné de Grand Chelem de sa vie et il va être temps de s'y mettre. Elle reste en effet sur trois revers en finale de GC (dont deux ici à Roland) avec un sale souvenir de celle de l'an passée sur l'ocre face à Jelena Ostapenko. En face si Stephens a dû batailler sévère pour arriver là, l'Américaine compte bien lâcher les chevaux pour emmerder un Halep qu'elle n'a encore jamais battue sur terre.

>> On se donne rendez-vous sur les coups de 14h15 pour vivre tous ensemble cette finale Halep-Stephens.