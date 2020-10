TENNIS Le Serbe a été gêné pendant un set et demi par des douleurs au cou et à l'épaule, avant de pouvoir se libérer

Novak Djokovic lors de son quart de finale à Roland-Garros 2020. — Alessandra Tarantino/AP/SIPA

A Roland-Garros,

Sauvé par des dattes. Enfin, pas vraiment, mais elles ont été d’un grand réconfort ce mercredi soir pour Novak Djokovic, malmené pendant un long moment par Pablo Carreno Busta en quart de finale de Roland-Garros. Visiblement gêné par des douleurs, le Serbe a traîné sa peine sur le court pendant plus d’une heure, avant que la machine ne se mette en route. Aidée, peut-être, par ces fruits qu’on l’a vu manger régulièrement lors des changements de côté.

« J’en mange depuis longtemps », a souri le numéro 1 mondial après coup, enfin détendu. Car il sait qu’il revient de loin dans ce match. Pas dans son assiette, le Serbe a cédé la première manche et semblait vraiment touché. « J’ai eu un problème au cou et à l’épaule, a-t-il reconnu. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je suis encore dans le tournoi, donc il ne faut pas trop en dire. Je me sens bien. La douleur s’est estompée au fur et à mesure du match. »

Evidemment favori contre Tsitsipas

Mieux dans son corps, il a pu enfin élever son niveau à partir du milieu du deuxième set, après avoir cédé le premier sous la pression, aussi, de son adversaire espagnol. « Je ne veux rien enlever à sa performance, a reconnu Djoko. Pendant un set et demi, il a maîtrisé le match. Moi je n’avais pas d’énergie. Il m’a fallu un set et demi pour me sentir vraiment à l’aise. Au final, on était très proches et on aurait pu gagner l’un ou l’autre, même si je me suis imposé en quatre sets. »

Le numéro 1 mondial, qui assure qu’il n’a « pas pensé une seconde » à sa disqualification lors de l'US Open survenue face à ce même adversaire, retrouvera en demi-finale Stefanos Tsitsipas, qui va débouler en pleine confiance après avoir terrassé Rublev. « ll est un des meilleurs joueurs au monde en ce moment, a salué le Serbe. Il joue le tennis de sa vie ces douze derniers mois, il est très régulier, sur toutes les surfaces. C’est un grand joueur, très complet. » Mais ce sera bien lui qui sera favori, évidemment. Même avec un état de forme légèrement incertain.