L’accolade a duré longtemps. Et n’a pas vraiment respecté les gestes barrières. Mais personne ne leur en voudra. Diego Schwartzman et Dominic Thiem nous ont offert LE match de la quinzaine, ce mardi soir, sur le Central de Roland-Garros. C’est finalement le premier qui s’est imposé après 5h08 d’un combat de brutes épaisses, dans lequel chaque jeu, et même chaque point, s’est arraché à la force du poignet. Le petit Argentin a été gigantesque.

Les retournements de situation ont été nombreux. Dans le premier set, Thiem a breaké le premier mais a finalement cédé au jeu décisif. Dans le troisième, c’est Schwartzman qui a mené 5 jeux à 3, et s’est procuré une balle de set à 5-4, avant que l’Autrichien ne lui prenne au tie-break. En fin de quatrième manche enfin, Thiem s’est rapproché trois fois à deux points de la qualification. En vain. L’Argentin n’a jamais rien lâché.

« Au deuxième et au troisième set, j’ai failli devenir fou !, a-t-il avoué après coup. J’ai raté des opportunités, j’étais nerveux. Mais mon coach m’a fait comprendre de jouer et c’est tout. Le tie-break du quatrième set a été incroyable, et ensuite j’ai su conclure, il était un peu fatigué. C’est un match exceptionnel, qui peut me faire franchir un cap. »

« Diego a mérité sa victoire, donc tout va bien ! »

Son adversaire avait, lui, bien du mal à se montrer déçu. Le tombeur de Hugo Gaston au tour précédent était heureux d’avoir livré cette bataille et que son pote goûte lui aussi aux joies d’un dernier carré de tournoi du Grand Chelem. « C’était un match fantastique, le premier de ma vie en plus de cinq heures, a-t-il dit. Diego a mérité sa victoire, donc tout va bien ! Il va rentrer dans le top 10, c’est un accomplissement de taille pour lui d’arriver là. On a été au bout, tous les deux, donc je suis déçu mais ravi pour lui. »

A entendre sa réaction à la fin du match, le public s’est autant régalé que les deux hommes. Personne n’avait envie que cela s’arrête, sauf peut-être Rafael Nadal, programmé en dernier sur le Philippe-Chatrier et qui devait se demander à quelle heure il allait pouvoir entrer sur le court. Au moins, il aura pu voir que son futur adversaire – s’il bat l’étonnant Jannik Sinner évidemment – est en grande forme. Remarquez, il n’en avait pas vraiment besoin. Schwartzman vient de le battre à Rome.