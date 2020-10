Rafael Nadal dans ses oeuvres — Alessandra Tarantino/AP/SIPA

L’affiche du jour

Le premier quart de finale masculin a fière allure. Il s’agira d’une confrontation entre Dominic Thiem, qui n’est pas passé loin de la correctionnelle contre notre Hugo Gaston national, et l’Argentin Diego Schwartzman. Tête de série n°3, l’Autrichien part clairement favori mais on n’oublie pas que le pequeñito Schwartzman sort d’un super résultat sur la terre battue de Rome où, pour la première fois de sa carrière, il a battu Rafael Nadal. On devrait donc assister à un joli combat entre les deux hommes.

Les favoris du jour

Chez les hommes, Rafa Nadal apparaît lui aussi comme l’énormissime favori de sa confrontation avec l’Italien Jannick Sinner, mais la perf' du minot de 19 ans contre Zverev au tour précédent (6-3, 6-3, 4-6, 6-3) nous laisse penser qu’on pourrait peut-être assister à un match allant au-delà de trois sets. Chez les femmes, l’Ukrainienne Elina Svitolina (tête de série n° 3) sera opposée à l’Argentine Nadia Podoroska.

La météo du jour

Sérieux, vous voulez encore qu’on se fasse du mal ? Bon, d’accord. Hé bien comme lundi, moche, froid et venteux. Rendez-vous au chaud sous le toit du Central.

Le prono osé du jour

Au risque de se répéter, on voit bien Diego Schwartzman parvenir à trouver la parade contre Dominic Thiem. L’Argentin est à l’aise sur terre battue et son petit côté Hugo Gaston de la pampa nous donne envie de tout miser sur lui mardi. Donc allons-y, victoire de Schwartzman en cinq sets, par pure gourmandise.