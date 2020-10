A Roland-Garros,

C’est probablement un simple coup de froid explicable par les conditions automnales du moment, mais Alexander Zverev a suscité une légère inquiétude après sa défaite contre Sinner. On avait mis son mauvais match sur le compte du niveau de jeu stratosphérique du jeune prodige italien depuis le début de la quinzaine, mais la tête de série avait une autre explication.

Sascha Zverev casually letting the media know he has a fever and is “completely sick” right after playing through a 3-hour tennis match... pic.twitter.com/iJo2I0bwWh