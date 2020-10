Roland-Garros - quarts de finale EN DIRECT : Collins remporte le dernier huitième...Nadal et Thiem vont devoir s'employer...

Il n'y a plus de Français à Roland-Garros. La ritournelle du printemps arrive un peu plus tard, cette année, mais nous y voilà. Cela veut dire aussi que le tournoi devient intéréssant avec les premiers gros chocs. Ceux qui nous intéressent aujourd'hui auront surtout lieu en fin de journée, avec Nadal et Thiem à l'ouvrage, mais ce n'est pas une raison pour ne pas allumer la télé plus tôt et pousser fort, par exemple, derrière la Tunisienne Once Jabeur, qui vise sa deuxième qualification en quart de finale de Grand Chelem. Rendez-vous à 11h pour le début des matchs.