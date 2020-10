Roland-Garros - Quarts de finale : Djokovic et Tsitsipas sont sur l'ocre parisien aujourd'hui... Suivez le live avec nous

Salut tout le monde ! J'espère que la nuit ne fut pas trop courte si, comme nos deux warriors Nicolas et William, vous avez retardé l'heure de coucher hier soir pour assister à la première night session de Roland digne de ce nom entre Rafa Nadal et Jannik Sinner. Quoiqu'il en soit on repart pour un tour aujourd'hui avec le début des quarts de finale femmes et hommes. Du beau ligne forcément sur la terre battue parisienne avec notamment la Tchèque Petra Kvitová, Novak Djokovic ou encore Stefanos Tsitsipas. Voilà qui devrait nous occuper jusqu'au bout de la journée (nuit ?) !

>> Rendez-vous pour le premier match du jour sur les coups de midi.