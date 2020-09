Sara Errani a quitté Roland très énervée contre Kiki Bertens. — Thomas SAMSON / AFP

Décidément, c’est le mois des insultes sur les terrains de sport. Après l’affaire d’Etat en foot entre Alvaro et Neymar, c’est au tour du tennis d’y aller de son petit scandale verbal. En effet, c’était sacrément tendu mercredi à Roland entre la Belge Kiki Bertens et l’Italienne Sarah Errani.

Déjà passablement énervée contre elle-même à cause d’un service plus que défaillant pour ne pas dire ridicule, la jeune italienne issue des qualifs a carrément craqué en fin de rencontre quand Bertens, écroulée au sol après avoir remporté le match, a dû sortir du court sur un fauteuil roulant.

😬 Sara Errani en grande difficulté au service...#RG20



🖥️ Le match à suivre en direct : https://t.co/5weFXq26og pic.twitter.com/IlqoVux6Tn — France tv sport (@francetvsport) September 30, 2020

Sans qu’on sache vraiment à qui elle s’adressait, Errani a elle aussi quitté le terrain en lançant un vaffanculo que nous n’avons pas vraiment besoin de vous traduire. La joueuse s’est défendue d’avoir visé Bertens, expliquant qu’il lui arrivait « de le dire assez souvent sur le court. En Italie, on dit ça lorsque l’on est énervé. »

📽️ Errani vs Bertens : Acte 3

😱 Kiki Bertens, à bout de forces, est évacuée sur fauteuil roulant après sa victoire en 3 heures face à l'Italienne...#RG20 pic.twitter.com/Vi6TaAbyF5 — France tv sport (@francetvsport) September 30, 2020

Elle a eu moins de mal en revanche à avouer son exaspération contre Bertens en conférence de presse quelques minutes plus tard. Accrochez-vous, ça canarde à balles réelles. « Je ne sais pas comment l’exprimer en anglais, mais je n’aime pas qu’on se moque de moi. Elle a fait un match extraordinaire, elle jouait très bien, mais je n’ai pas beaucoup aimé la situation : au bout d’une heure elle semblait être blessée et elle a cessé de courir. Cela ne m’a pas plu, a-t-elle lancé, visiblement très énervée. Elle a quitté le court sur une chaise roulante, mais là, tout va bien, elle est dans les vestiaires, elle va au restaurant… Ce genre de comportement ne me plaît pas ».