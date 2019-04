Classement ATP: Fabio Fognini entre dans le top 15. — Frederic DIDES/SIPA

Le meilleur classement de sa carrière. Après avoir éliminé Rafael Nadal et remporté son premier Masters 1000 à Monte-Carlo, l’Italien Fabio Fognini a pris la 12e place mondiale selon le classement ATP publié ce lundi et toujours dominé par Novak Djokovic. A 31 ans, et après une semaine de rêve sur les courts, il gagne six places.

A l’autre extrémité du classement, Jo-Wilifried Tsonga retrouve le top 100 pour la première fois depuis octobre 2018 : le Français, ancien numéro 5 mondial, pointe à la 99e place. Demi-finaliste à Marrakech, Tsonga avait abandonné au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, victime de la drépanocytose.

Dur, dur pour les Français

Occupant la 19e place du classement ATP, Gaël Monfils reste le numéro 1 français. Derrière lui, c’est la débandade : Gilles Simon (27e, -1), Lucas Pouille (32e, -1) et surtout Richard Gasquet (38e, -8) reculent tous au classement. Seul Adrian Mannarino grimpe de deux places au classement pour prendre le 56e rang.