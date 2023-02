Perrine Laffont de retour au sommet ! La Française, qu’on avait laissé sur une grosse déception lors des derniers JO, est devenue championne du monde de ski de bosses en simple, samedi après-midi à Bakuriani (Géorgie), décrochant ainsi son quatrième titre mondial après 2017 et 2019 en bosses parallèle, et 2021 en bosses simple.

« Pression »

Samedi en finale, Perrine Laffont, championne olympique en 2018 à Pyeonchang (Corée du Sud), a survolé la concurrence, avec un passage à 87,40 points, soit près de quatre points d’avance sur l’Américaine Jealin Kauf (83,56), vice-championne olympique 2022, et l’Autrichienne Avital Carroll (80,19).

« C’était une journée tellement difficile, parce que vous savez, on sent la pression. C’était long, mais je l’ai fait. Maintenant la pression je sais comment la gérer. Il faut juste que je skie, c’est tout », a commenté Perrine Laffont. L’attente dans la zone d’arrivée a duré quelques secondes, avant que sa note ne s’affiche et qu’elle laisse éclater sa joie.





"J'arrive pas à y croire, c'était tellement dut en début de saison. Combien de fois je me suis dit que j'allais arrêter parce que j'en peux plus"



Un an près la désillusion des JO, où elle n’avait pris que la quatrième place, la native de Lavelanet confirme qu’elle est bel et bien de retour au plus haut. Première après les qualifications, elle a également réalisé le meilleur score dans la première manche de la super finale. Jakara Anthony est passée totalement à côté de la première manche de la finale, prenant la 17e et avant-dernière place.

La Française aura l’occasion d’aller chercher un cinquième titre mondial dès dimanche en bosses parallèle, discipline qui fera son apparition au programme olympique en 2026 à Milan-Cortina (Italie). Laffont monte ainsi sur la plus haute marche d’un podium dans quatre éditions différentes des championnats du monde, dépassant la légende française de la discipline, Edgar Grospiron, en or aux Mondiaux en 1991, 1993, et 1999.